Klaar met de lage spaarrente?

Op de meeste spaarrekeningen wordt op dit moment nauwelijks nog rente vergoed. Dan is het al snel lucratief om te zoeken naar een aantrekkelijke spaarrente, want 1% extra levert u al snel een mooi bedrag op.

Heeft u er al eens aan gedacht om uw spaargeld op vakantie te sturen naar landen met een zonnige rente? Met het innovatieve spaarplatform van Binck is het nu mogelijk om eenvoudig en vertrouwd te sparen bij buitenlandse banken.

Tot voor kort was het als Nederlander niet makkelijk om te sparen in het buitenland waar banken vaak hogere rentes bieden. De introductie van Binck Sparen heeft daar verandering in gebracht.

Binck maakt het mogelijk om met één Nederlandse rekening te sparen bij diverse Europese banken. En neemt daarbij vrijwel alles voor u uit handen.

Als spaarder merkt u nauwelijks dat u over de grens spaart, het geld staat in euro’s op het rekeningoverzicht. Bovendien is het spaargeld bij elke via Binck aangesloten spaarbank, gedekt door het depositogarantiestelsel van het land waar de betreffende bank is gevestigd.

Kiezen, storten, slim sparen

U kunt kiezen uit verschillende rentetarieven per bank, landen en rentevastperiodes. Het enige dat u hoeft te doen is geld storten op de Binck Sparen-rekening en het gewenste deposito te selecteren. Binck zorgt voor de rest.

