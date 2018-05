We krijgen er een aandeel bij:

#Adyen komt naar de Amsterdamse beurs en wil 15% van de aandelen verkopen tijdens de IPO. pic.twitter.com/8DZXsCiQfm — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 mei 2018

De waarde is nog een béétje onduidelijk?! Dit maakt ANP er van.

Adyen krijgt over vier weken zijn eerste notering op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf kondigt volgens het Financieele Dagblad donderdag zijn beursgang aan. Bankiers zeggen dat het bedrijf tussen de 1 miljard euro en 10 miljard euro waard is.

Tja, tussen €1 en €10 miljard is het verschil tussen AEX en AMX middenmoot. Zo'n spread gaat u vandaag waarschijnlijk bij zeg Altice niet tegenkomen. Die voorspelling durf ik nog wel aan. We zien het persbericht wel verschijnen, veel succes Adyen en leuk en goed dat er een fintech naar het Damrak komt.

Weinig nieuws nu, al helemaal geen cijfers nu en de brede markt heeft er niet zoveel zin in. De handelsoorlog VS-China is nog alive & kicking, Italië versus EU (?), de Turkse centrale bank wappert met basispunten en de Fed verhoogt in juni de rente. Zoveel bleek gisteren uit de notulen van het laatste rentebesluit.

Geen rare koersen te zien. Wel blijft die dollar maar aantrekken. Goed voor de AEX-winsten dan maar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

KPN keert binnenkort een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. Het telecombedrijf had eerder dit jaar immers aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren.

BinckBank Professional Services is met zijn geadministreerd vermogen door de grens van 10 miljard euro gegaan. Volgens BinckBank is het onderdeel inmiddels al weer een hele tijd goed voor een groei van circa 1 miljard euro per jaar.

Alfen levert een zogenoemde geïntegreerde energieopslagoplossing aan een van de testlocaties van BMW in München. Dat werd donderdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

De aandeelhouders van het Westfield hebben in ruime meerderheid ingestemd met de overname door Unibail-Rodamco. De aandeelhouders van Unibail gingen eerder akkoord.

De financiële app Ockto krijgt ABN Amro als aandeelhouder. De bank neemt via het eigen Digital Impact Fund een belang in de dochter van it-bedrijf Yellowtail, aldus De Telegraaf donderdag.

Pershing Square Holdings (PSH) krijgt later deze maand een extra dollar-notering aan de beurs in Londen. Aandelen van het investeringsbedrijf worden nu al in dollars verhandeld in Amsterdam en in ponden in Londen.

De Federal Reserve wacht waarschijnlijk niet lang met een volgende rentestapa. Dat beeld komt naar voren uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed op 1 en 2 mei.

Extraatje, let op uw BAM'en en Heijmansjes? Het is wel Q1 en daar hebben onze bouwers al over gerapporteerd.

Omzet bouwnijverheid in het eerste kwartaal wederom gestegen. Ook de vergunde bouwkosten en de werkgelegenheid in de bouw zijn gestegen.https://t.co/35xwzFQNhz pic.twitter.com/r8BzxBjGLX — CBS (@statistiekcbs) 24 mei 2018

Analistenadvies:

Royal Dutch Shell: naar 3250p van 3050p - Barclays

De AFM meldt deze shorts en inderdaad, Altice zit er ook tussen:

De agenda stelt niks voor:

08:00 DPA notering €0,02 ex-dividend

10:30 VK detailhandelsverkopen apr 0,6% MoM

13:30 ECB notulen

14:00 GAP Q1-cijfers

14:00 Best Buy Q1-cijfers

14:30 VS jobless claims 219K

16:00 VS verkopen bestaande woningen apr 5,53M

En dan nog even dit

Er wordt gepraat, maar die handelsoorlog is nog niet over:

U.S. launches auto import probe, China says will defend interests https://t.co/vWC62zczqV — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Er is ook beweging:

China says has not promised to cut trade surplus with U.S. by a certain amount https://t.co/sUb8kdGKOx pic.twitter.com/Twdxt1nJbb — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Nog meer geopolitiek:

Iran's supreme leader wants promises from Europe: to buy Iranian crude, to make banks transact, and not to bring up the country's ballistic missileshttps://t.co/KFvRNHxVZA — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 mei 2018

En nog eentje. Gaan we het weer beleven in de EU...?

Euro drops below $1.17 as #Italy's President names Conte as the new PM. Conte now must submit a list of ministers, Euro sceptic and Germany critic Savona a risk to be econ minister. pic.twitter.com/inLucDbD2h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23 mei 2018

Van 13,5% naar 16,5% om de double digit inflatie te beteugelen:

Turkey’s banks will likely benefit from central bank’s emergency move to halt a run on the lira https://t.co/HDOzXpLnzn pic.twitter.com/iKJmDuJGDw — Bloomberg Markets (@markets) 24 mei 2018

Mooie Corné:

AEX 32% afgelopen 2jr. 41% door stijgende winsten -8% door lagere waardering. Gezonde opbouw. pic.twitter.com/KBYf9Ddw3X — Corne van Zeijl (@beursanalist) 23 mei 2018

Verhip:

Aantal uitstaande aandelen in NL met 6% gestegen (o.a. door scrip Shell). In Europa 1,4%, in de US -2,0% pic.twitter.com/VJwFx3Zbx6 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 23 mei 2018

Circus olie:

Oil prices drop on potential increase in OPEC output https://t.co/gFJCKIaDvr pic.twitter.com/wDigA2ZOWh — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Na tech nu ook:

Wall Street dominance over Europe's struggling banks hits record https://t.co/qwZZB3tEZx pic.twitter.com/tdZnuzqe9v — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Toe maar:

Ackman makes roughly $1 billion bet on Lowe's https://t.co/Arbl5or6Gg pic.twitter.com/jsaDXp0ofo — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Weer eentje:

Uber ends Arizona self-driving program following fatality https://t.co/tVYMpEhw4M pic.twitter.com/DqqP0z1r4r — Reuters Top News (@Reuters) 24 mei 2018

Graag wel een stem met een beetje humor, hoor:

Amazon got you to talk to a speaker and now Samsung wants you to chat with your fridgehttps://t.co/J3EUaLU55Z — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 mei 2018

Rare lijstjes altijd. Zijn wij nou zo goed, of...

Good morning from #Germany which keeps falling in IMD World Competitiveness Ranking. Drops 2 spots to #15 this yr on worsening demographics (ageing, slowing population growth, pension funding), deterioration in tax pol & digital readiness. Within 3yrs GER has fallen out of Top10. pic.twitter.com/09Raf0xFIU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 mei 2018

Nog eentje, voortaan rapporteren in Turkse lira's...? :-)

'Dit is het laatste jaar dat Ballast Nedam mijn financiële hulp nodig heeft' https://t.co/TdhAy2mZMq pic.twitter.com/YEljPo3stT — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 24 mei 2018

