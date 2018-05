Slotcall: Hectisch

Behoorlijke AEX-daling, de grootste in twee maanden. Niettemin hebben we deze maand geen klagen. Winst nemen na die nieuwe top gisteren? Zou kunnen. Verzin anders zelf iets leuks, we keuren alle aangedragen redenen goed.

De halve indexdaling komt overigens op conto van Royal Dutch Shell, dat voor haar doen abnormaal hard daalt. Daar heb ik een stukje over gemaakt.

Voor beleggers waarom #Shell zomaar -3% staat en voor niet-beleggers w.a.a.r.o.m. beleggers in hemelsnaam dat 'vieze' bedrijf steunen https://t.co/F0XALdCywW #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Volgens mij hebt u daar helemaal geen oog voor gehad, want u zat vandaag natuurlijk met z'n allen keihard Altice te traden.

#Altice dus, nu +25%. Zoiets maken we ook niet iedere dag mee op het Damrak. Ingewikkelde corporate actions, koersdoelen van 1,69 tot 6 en dan weet de handel er wel raad mee. Wee de suckers in de markt pic.twitter.com/O1e63v121W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Het is echt een gekkenhuis. En ja, als zelfs de analisten er niet uitkomen, dan is het woord aan de handelaren en het is gewoon gaan met die banaan. Waar die ook maar heen gaat:

Analisten komen maar niet uit de waarde van #altice Koersdoelen verschillen nog al: https://t.co/AL8DzODIq8 Suisse: Hold met €1,69 2.Goldman Hold met €3,20 3.RBC: Outperform met €6,00. RBC ziet waarde dus factor 3,5 van CS. CS ziet 32% downside, maar advies is Hold ;-) — Jim Tehupuring (@JimTehupuring) 23 mei 2018

De daling in Europa vanochtend valt op conto te schrijven van tegenvallende Duitse en Franse inkoopmanagersindices over mei. Te meer daar de dollar er scherp op steeg. De Amerikaanse inkoopmanagersindex viel juist mee. Om 20:00 uur zijn er nog Fed notulen van het laatste rentebesluit. Doorgaans is dit geen market mover.

Eens zien:

Op België na dalen alle Europse indices met een één voor de komma

Wall Street daalt een paar tienden

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt bijna 14%

De dollar flirt met 1,17 en stond er al onder

Olie daalde even een dollartje op hogere Amerikaanse olievoorraden, maar trekt bij

Goud doet weer niks en bitcoin daalt een paar procent

Dan de rentes nog, de basispunten gaan weer per strekkende meter. Onrust in de EU, dat vandaag de nieuwe Italiaanse regering duidelijk maakt niet in te zijn voor monetair stuntwerk.

Beursplein 5

Defensieve aandelen blijven wat beter liggen dan cyclische en de momentum fondsen, is de grote gemene deler op het Damrak. Zoals gezegd, Shell is de grootste uitzondering. Verder?

Er is geen nieuws over ArcelorMittal... Zulke bewegingen horen bij dit aandeel, wen er maar aan

Signify begint een heel moeilijk verhaal te worden zo. De introductieprijs van twee jaar geleden komt weer in zicht

Flow Traders: logisch met die volatiliteit?

Houd Boskalis in de gaten: is het aandeel aan het bodemen?

Aperam, TKH, OCI, Aperam, PostNL en SBM Offshore: geen nieuws, wel dikke dalingen. Op PostNL na lagen ze de laatste tijd goed, wellicht dat dat de domme en simpele uitleg is

Basic-Fit krijgt een koersdoelverhoging en zit gegoten in haar eigen steile opgaande trend

Accell is volgens FD niet zulke goede vrienden met haar dealers, maar...

Al dat gehandel in Altice zal toch ook wel via het Binck platform gaan, maar helaas...

Tot slot de agenda voor morgen, die bitter weinig voorstelt:

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen jun 10,8

08:00 DPA notering €0,02 ex-dividend

10:30 VK detailhandelsverkopen apr 0,6% MoM

13:30 ECB notulen

14:00 GAP Q1-cijfers

14:00 Best Buy Q1-cijfers

14:30 VS jobless claims 219K

16:00 VS verkopen bestaande woningen apr 5,53M

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.