Hoezo Shell -3%?!

Zomaar -3% zijn we niet gewend bij De Koninklijke:

Vragen waarom #Shell -3,3% staat. Er is kleine desinvestering, wat geduvel met Nigeria's Bonnie Light Crude, maar dat is t niet. Mss wat winst nemen na rally, verse top en ook top in #AEX...? Wie t weet mag t zeggen pic.twitter.com/H7qnaO5cBn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Deze meneer heeft een puntje. Kijk maar.



Meer dan overbodig te melden hier op een beurssite, maar bij Olies moet u het natuurlijk van het dividend hebben. Deze grafiek is vanaf die top in 2002:



Het is wel eens anders geweest, maar in die periode was de koers van Royal Dutch Shell min of meer een afspiegeling van de kale olieprijs.



Dat is natuurlijk het vernuft van Royal Dutch Shell: dat ze uit een enorm volatiele olieprijs die per saldo door de jaren heen niet tot nauwelijks stijgt, een almaar hoger yield, ofwel dividend weet te halen. Deze hele lange grafiek met koers, winst en dividend per aandeel en olieprijs laat dat prachtig zien.



Vindt u Shell niet geniaal maar vies en fout, dan moet u het aandeel links laten liggen. Daarom hebben we een markt: dat u kan kiezen. Dat gisteren 90% van de aandeelhoudersvergadering het bestuur volgt in haar beleid - vooral inzetten op gas en vinger aan de pols bij duurzaam - is echter logisch?

Duurzaam mag de toekomst hebben, vooralsnog is het fossiel dat voor de rendementen en vooral yield zorgt. Zie hier Shell versus de alternatieve energie tracker van iShares. Ik neem vanaf de bodem in 2009. Daarmee mats ik die ETF nog. Die is een jaartje ouder, maar halveerde meteen in de kredietcrisiskrach.



En dat weten al deze grootaandeelhouders allemaal, hoe sceptisch ze ook over olie, gas en kolen mogen denken. U weet het, ook BlackRock en de Noren zijn zeer sceptisch over fossiel.

Grootaandeelhouders #Shell met twee opvallende namen: Noorse oliefonds (nou ja, waar zit dat niet in) en Zwitserse centrale bank (ja, echt) pic.twitter.com/xcCCssGUyS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Jammer dat de media gisteren alleen oog en oor hadden voor de tegenstanders (voor de deur) van Shell. Ik had graag van BlackRock, Noors oliefonds en van mijn part de SNB gehoord waarom ze voor (?) stemden.