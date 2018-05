IJs eet je niet voor de gezondheid. Als je gezond wil eten, moet je broccoli eten, niet een ijsje met minder vet.



Je hebt tegenwoordig allemaal van die hipster achtige fenomenen die in één keer knalhard groeien naar een paar procent marktaandeel en dan weer verdwijnen omdat er weer iets nieuws is. Naar mijn overtuiging is er een beperkt potentieel voor rechtsdraaiend biologisch ijs met chia en geen vet. De meeste mensen willen gewoon een lekker romige magnum met veel choco. Achter dit soort verschijnselen aan rennen en er idioot veel geld voor bieden is m.i. onverantwoordelijk. Dat is alsof Heineken het pils afschaft omdat de markt voor IPA met koriandersmaak harder groeit. Zal wel, maar dat zal nooit de bulk van de markt worden.



Die dollar shave club is een heel ander ding. Traditioneel zijn scheermesjes kunstmatig duur: goedkope houders en dure mesjes, zoals je ook goedkope printers en dure inkt hebt. Mesjes goedkoop aanbieden is gewoon een strategie om met lagere prijzen (en hopelijk vergelijkbare kwaliteit) marktaandeel te winnen tov de gevestigde merken. Maar nog steeds snap ik niet waarom ze daarvoor perse die tent moesten overnemen. Ze kunnen toch ook zelf wel voor een redelijke prijs scheermesjes maken en versturen? Dat is toch niet zo moeilijk?