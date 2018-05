Mooi artikel en thanks voor het uitzoeken en beschrijven van de details! Veel amateur beleggers hier op IEX hebben er geen snars van begrepen...van de gehele spin-off operatie (check het Altice forum maar even).



1 vraagje aan jou, waar ik al een tijdje mee zit. Wat zouden de redenen kunnen zijn, waarom een fonds als Altice zo weinig (of eigenlijk niet) geshort wordt door de hedgefunds partijen en de investment bankers?



Komt het wellicht, doordat Goldman Sachs een prominente zakelijke rol heeft mbt Altice? (En dus waartegen aangekeken wordt door de overige peers.) Of had/heeft het meer te maken met de niet-transparantie, zoals jij ook beschrijft.