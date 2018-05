Beurzen en futures in het rood. De angst voor een handelsoorlog is weer terug. In Italië is het politiek gezien behoorlijk onzeker en daar houden markten niet van. De dollar trekt aan, de euro zakt dan ook en uiteraard is Italië het slechtste jongejte in de klas vandaag:

#Italy 10y risk spread keeps rising on chaotic govt formation process. pic.twitter.com/zh6jl5SOAl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23 mei 2018

Nico heeft goed opgelet bij Vastned:

Van Herk breidt zijn positie in Vastned rustig aan verder uit. Inmiddels over de 25%. Gaat ie door de 30%? Heeft kunstje eerder geflikt:https://t.co/E1v3TzDlLh pic.twitter.com/fHbQQTZzKe — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 23 mei 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het rood. Milaan onderaan met -1,5% en Londen doet het het minst slecht met -0,6%.

De Amerikaanse futures in de min. De S&P 500 -0,6% en de Nasdaq 100 -0,7%.

EUR/USD daalt 0,4% naar 1,172.

De grondstoffenmarkten: goud doet +0,1% en zilver -0,2%. WTI daalt 0,4% en Brent 0,7%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +7 (Italië) en -7 (VK) basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Altice is één van de weinige fondsen in het groen.

Unilever, RELX en Heineken. Kan het nog defensiever? Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Unibail-Rodamco misschien. Oh, kijk wie de voglende aandelen bovenaan zijn...

ArcelorMittal onderuit en gaat samenwerken met Veolia.

Royal Dutch Shell gaat wel erg hard onderuit zeg...

Voor de rest bekende namen op een dalingsdagje zoals vandaag zoals ASML, DSM en Galapagos die wat harder dalen.

Flow Traders leeft op als de beurs daalt.

Besi blijft opvallend goed liggen voor een cyclisch aandeel.

Aperam zakt mee met grote broer ArcelorMittal.

SBM Offshore en Fugro zakken weg. Blijkbaar zijn oliefondsen vandaag niet the place to be.

Basic Fit stijgt na een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux.

ICT daalt 1,5%

Lokaal is Novisource de uitschieter.

