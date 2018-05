Ook raar. Eerst waren de tariefverhogingen op staal en aluminium goed voor ArcelorMittal. Daarna waren de foute berichtgevingen (?) slecht voor ze en nu blijkt dat de tariefsverhogingen, die toch blijven bestaan, ineens slecht voor AM gezien de behoorlijke daling.

Dat in tegenstelling tot de Amerikaanse ijzerbedrijven. :) You call your pick.