Om precies te zijn 572,90 is de nieuwe hoogste stand van de AEX dit jaar en die van de bullmarket sinds alweer maart 2009. Daar heb ik even een chique grafiek van gemaakt, herbelegd.

Het ziet er allemaal zo logisch, smooth en gemakkelijk uit. Ik heb echter geen seconde rustig op mijn stoel gezeten. U wel? Eens te meer, wij maken ons drukker dan de markt zich onderliggend druk maakt, denk ik.

Dichter bij huis, hoe staan onze AEX'ers er bij dit jaar met die nieuwe top? Dit spreekt voor zich. De score van Altice lijkt me niet helemaal te kloppen. wat een gedoe, zeg. CEO Patrick Drahi is goed in vage constructies.

Over naar de orde van de dag. Buien op de Buienradar en rood op de koersborden, maar gelukkig stelt het niet zo heel veel voor. Dat rood dan. Iets lagere aandelen en olie en de dollar en de rentes stijgen iets.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuwsd an, Barclyas! Ooit wapperde een paar dagen lang haar vlag op ABN Amro HQ, maar das war einmal:

New Source Energy (NSE) heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar een negatief resultaat in de boeken gezet. NSE zette een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) van 27.000 euro neer, tegen 86.000 euro negatief een jaar eerder. Er was geen sprake van omzet.

Royal Dutch Shell verkoopt zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject aan samenwerkingspartner Sinopec. De verkoop is onderdeel van het omvangrijke desinvesteringsprogramma van de olie- en gasreus na de aankoop van gasreus BG Group.

HERE is een samenwerking aangegaan met NavInfo uit China en Pioneer-dochter IPC uit Japan. Ook de Zuid-Koreaanse SK Telecom treedt toe tot de zogeheten OneMap Alliance.

Barclays is verschillende strategische opties aan het onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar het samengaan met Standard Chartered of een andere branchegenoot, aldus zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden.

De Amerikaanse importheffingen voo voor staal en aluminium uit China blijven gelden. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin dinsdag voor een senaatscommissie.

Dan deze nog. Nee, nieuws kwam er niet uit. Een paar sorry's en dat was het wel. Veel vragen, weinig antwoorden en gee koersreactie:

Europees Parlement legt Zuckerberg vuur aan de schenen, maar krijgt geen antwoorden: https://t.co/z6y74aGrij — NU.nl (@NUnl) 22 mei 2018

Analistenadvies is er nog niet. De AFM meldt deze shorts. Ik zie trouwens dat Bridgewater uit Ahold Delhaize, ASML Philips en Unilever is. Dat waren ze toch? Niet zo'n gelukkige trade gebleken...

De agenda lijkt dikker dan die is: inkoopmanagersindices over deze maand, nog een paar cijfers, aandeelhoudersvergadering Pharming en de notulen van het laatste Fed notulen springen het meest in het oog:

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

08:00 Duitsland BBP Q1 0,3% QoQ

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI mei 53,5

09:00 Frankrijk flash services PMI mei 57,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI mei 57,8

09:30 Duitsland flash services PMI mei 53,0

10:00 EU flash manufacturing PMI mei 56,0

10:00 EU flash services PMI mei 54,7

10:30 VK inflatie CPI apr 0,5% MoM

14:00 Tiffany's Q1-cijfers

14:00 Lowe's Q1-cijfers

15:00 Pharming AVA

15:45 VS flash manufacturing PMI mei 56,8

15:45 VS flash services PMI mei 55,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr 680K

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed notulen

En dan nog even dit

Geld moet rollen:

In maart kochten #consumenten meer apparaten, auto’s en spullen voor de #woning. Ook verstookten ze meer #gas dan vorig jaar maart. Meer hierover op: https://t.co/SLUnxiNNm5 pic.twitter.com/DyWgEZeiLR — CBS (@statistiekcbs) 23 mei 2018

Hebben we hier de piek ook al gezien?

Het #consumentenvertrouwen is in mei iets minder positief dan een maand eerder. Lees meer op: https://t.co/IFcoCQjZDu pic.twitter.com/RkVRarSNLu — CBS (@statistiekcbs) 23 mei 2018

Hier het hele verhaal:

Morning London, while you were sleeping this was our most read story https://t.co/ytjRY6ncpC — Financial Times (@FinancialTimes) 23 mei 2018

Goh:

Producten van Unilever helemaal niet zo gezondhttps://t.co/eiIQXnoHrS pic.twitter.com/NoQfNKlV4K — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 23 mei 2018

Het klopt dus, 3% of 5%:

Elliott reportedly buys stake in ThyssenKrupp https://t.co/oeipFyDb8P — Financial Times (@FT) 22 mei 2018

Een schat! Die hopen wij ook nog eens op de beurs te vinden:

Scheepslading van miljarden euro's gevonden voor kust Colombia: https://t.co/7xouza6CCc — NU.nl (@NUnl) 22 mei 2018

Kijk aan:

Chinese carmakers fall after Beijing slashes import tariffs https://t.co/bUHRXS3s1K — Financial Times (@FT) 23 mei 2018

Nog meer China:

Regulators fast-tracked approvals for Foxconn Industrial as Beijing moves swiftly to allow certain technology giants to list in the countryhttps://t.co/PJT8XgYSo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 mei 2018

Onder andere Marks & Spencer en Kingfisher:

Battered U.K. retail stocks are a hunting ground for value investors https://t.co/untIwAg7VL pic.twitter.com/qHfXaoENEp — Bloomberg (@business) 23 mei 2018

En ook nog een dure dollar, inflatie is just around the corner?

Oops! Bloomberg Commodities Index has climbed to highest since 2015, threatens to further fan inflation. Last week, Deere, the world's largest farm-machinery maker, said it will raise prices to cope with higher freight and raw materials costs, BBG reports. pic.twitter.com/9L6Q1PLgHj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 mei 2018

