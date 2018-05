Update 20:10 uur: Fed notulen

De Fed notulen zijn uit. E worden twee renteverhogingen verwacht dit jaar. De koersen op Wall Street stijgen wat en EUR/USD ook. Veel is het niet allemaal.

JUST IN: Federal Reserve May meeting minutes show next rate hike likely coming soon and signals modest inflation overshoot ok https://t.co/6ApiDy75M3 pic.twitter.com/SjK8dEztNh — Bloomberg Economics (@economics) 23 mei 2018

Degene die het gekst van allemaal doet vandaag is deze:

Update 17:00 uur: Media

Mooi overzichtje van het medialandschap met de marketcaps:

Comcast plans to bid for Fox, which Walt Disney is supposed to buy. Confused? Here’s our latest chart on who owns everything in the media today: https://t.co/3ss2jBM8fZ via @Recode pic.twitter.com/d2iYxRcsf5 — Rani Molla (@ranimolla) 23 mei 2018

Update 16:40 uur: VollGeld

De Zwitsers gaan een referendum houden over hun geld. Het voorstel is dat banken voortaan 100% van het spaargeld van klanten moeten aanhouden op de rekening van de SNB, de Zwitserse centrale bank.

The Swiss vote on #Vollgeld monetary reform on 10 June. A "Yes" would nationalise deposits, some 20% of Swiss banks' balance sheet. Quite an impact! More here: https://t.co/NjVza7CkOb pic.twitter.com/vMHTiHw1N5 — Teunis Brosens (@teunisbrosens) 22 mei 2018

Update 16:30 uur: Deutsche Bank

Normaliter gaat een aandeel omhoog als er de zaag in gaat:

Deutsche Bank sinks to an 18-month low after reports says its slashing up to 10,000 jobs https://t.co/S7RWFStLhW $DB — Markets Insider (@MktsInsider) 23 mei 2018

Update 15:10 uur: HODL

Hahaha :-)

Did you know the CEO of the Swiss bank Julius Baer is named Bernhard Hodler? I'm surprised I haven't seen bitcoin people talk about that before https://t.co/7lJKbeLgOu pic.twitter.com/fmk9m0DeM2 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 23 mei 2018

Update 15:10 uur: Disney

Disney meldt zich in de overnamestrijd:

Comcast confirms it may top Disney's bid for Fox Entertainment https://t.co/avW8o6LVMs pic.twitter.com/haPIpu0UCD — Bloomberg (@business) 23 mei 2018

Update 15:00 uur: Icahn

Carl Icahn met een open brief aan het bestuur van Sandridge:

Read our letter to the stockholders of SandRidge Energy/ $SD (including other important information) here: https://t.co/bVqmrzfFd0 — Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) 23 mei 2018

Update 15:00 uur: Italië

Zouden ze hier ook moeten doen :-)

Italië stelt gokautomaat aan als minister van Financiën - Minister wil plannen financieren met drie aardbeien op een rij https://t.co/1aCpkKmaQt pic.twitter.com/7Lf0ZzkUxv — De Speld (@DeSpeld) 23 mei 2018

Update 15:00 uur: EUR/USD

Dollar trekt aan:

Update 14:50 uur: Accell

Kopertje in Accell? Toch even 5000 stukjes er doorheen vanmiddag:

Update 14:40 uur: Sectoren

Er is weer genoeg te doen in de handel voorbeurs op Wall Street:

$AVGR (+42.6% pre) Avinger Receives FDA Clearance of Next Generation Pantheris Device - GNhttps://t.co/rhT7FNH8Ig — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 23 mei 2018

Update 14:35 uur: Sectoren

De beste en slechtste sectoren van 2018:

The BEST sectors of 2018:



1. Internet & Direct Retail +37%

2. Application Software +25%

3. Oil Refiners +23%https://t.co/QKhbSU5OIm



The WORST sectors of 2018:



1. Brewers -26%

2. Tobacco -24%

3. Tires -20%

4. Cable & Satellite -20%

5. Homebuilders -18%https://t.co/i20uwQmJgs — StockTwits (@StockTwits) 23 mei 2018

Update 14:15 uur: Deutsche Bank

Deutsche Bank wil zich terugtrekken van de aandelenhandel.

*DEUTSCHE BANK SAID TO PLAN BROAD RETREAT FROM GLOBAL EQUITIES - BBG

Via @DeltaRho_BV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 23 mei 2018

Update 14:00 uur: Shell

Bonny Light Crude wint de het woord van de dag award:

Vragen waarom #Shell -3,3% staat. Er is kleine desinvestering, wat geduvel met Nigeria's Bonnie Light Crude, maar dat is t niet. Mss wat winst nemen na rally, verse top en ook top in #AEX...? Wie t weet mag t zeggen pic.twitter.com/H7qnaO5cBn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 14:00 uur: Target

Q1-cijfers van Target, weer eentje die Amazon niet bij kan houden...

Target's profit below estimates as margins weaken, shares tumble https://t.co/ZlGR9BXgp1 — Reuters Top News (@Reuters) 23 mei 2018

Update 13:50 uur: Netflix

Vandaag in 2002...

Today in market history, 2002:



Netflix raises $82.5 million in its initial public offering, with a total valuation of $300 million.



Blockbuster Video had raked in about $800 million in late fees that same year.



Netflix goes on to gain 15,000%, Blockbuster goes extinct. pic.twitter.com/FU5EdFJ2Vs — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 23 mei 2018

Vandaag de dag is Netflix $144 miljard waard op de beurs.

Update 13:50 uur: Dollar

Ofwel, hier hebben jullie je dollars terug, doe ons maar spulllen:

[RTRS] - CHINA COMMERCE MINISTRY SAYS WELCOMES HIGH-QUALITY, COMPETITIVE U.S. PRODUCTS TO ENTER CHINA'S MARKET — Trading News (@4xInsight) 23 mei 2018

Update 13:20 uur: Biotech

Die had je moeten hebben aan het begin van dit jaar...

$mrtx best performer for the year out of 300+ biotechs I follow pic.twitter.com/kilZXrZZLv — sb (@stb8444) 23 mei 2018

Update 13:20 uur: Tussendoortje

Eigenlijk kan deze niet, maar u bent wel wat gewend. Uitknippen en bewaren voor noodsituaties, deze komt vast nog wel een keer van pas:

Update 13:15 uur: Valuta

Intussen op de valutamarkt... De emerging markets valuta vallen het meest op:

Turkey making the rest of EMFX look good today pic.twitter.com/8mrn4ZLsb5 — Jonathan Ferro (@FerroTV) 23 mei 2018

Update 12:05 uur: BP

BP investeert in een start-up. Wellicht interessant, want die claimt elektrische auto's in vijf minuten vol te kunnen laden:

BP has invested $20 million in Israel's StoreDot, a start-up that claims its batteries can charge electrics cars in five minutes. https://t.co/lqQ9FDBfXm — CNBC (@CNBC) 23 mei 2018

Update 11:55 uur: Altice

Nico met een goed verhaal over Altice:

Verdere consolidatie in Franse telecomsector? Altice-aandeeltje door het dakhttps://t.co/lXmpGiaa1c — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 23 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/YbmY2gIcx5 — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 mei 2018

Update 10:50 uur: Recessie

Het decennium is nog niet voorbij:

Since 1850, every decade, except the current one, has had a recession - Art Cashin



Expansions don't blindly follow the calendar or die at some predetermined definition of old age - The Fat Pitch



Details here: https://t.co/cNuwnQ1bGI — Urban Carmel (@ukarlewitz) 22 mei 2018

Update 10:50 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit zometeen bij BNR om het te hebben over...

Nieuwe top #AEX (die nu weg duikt), "#Unilever is dikmaker" en nog even over #Shell: om 1052u vertel ik het in @BNRzaken — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 10:20 uur: Inkoopmanagers

Arend Jan heeft het complete overzicht van de eerste schattingen voor de inkoopmanagersindices:

Eerste schattingen inkoopmanagersindices over mei duiden eens te meer op afvlakkende hoogconjunctuur, maar nog altijd prima groei #AEX pic.twitter.com/FXrfDRKAZF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 09:20 uur: Altice

We moeten Jim op zijn blauwe ogen geloven, maar vooruit we nemen het toch even mee:

Analisten komen maar niet uit de waarde van #altice Koersdoelen verschillen nog al: https://t.co/AL8DzODIq8 Suisse: Hold met €1,69 2.Goldman Hold met €3,20 3.RBC: Outperform met €6,00. RBC ziet waarde dus factor 3,5 van CS. CS ziet 32% downside, maar advies is Hold ;-) — Jim Tehupuring (@JimTehupuring) 23 mei 2018

Update 09:15 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Voor de viering van het 115-jarige jubileum van @BeursVanBerlage opende Wienke Bodewes, Algemeen Directeur AMVEST, Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering Beurs van Berlage, de handelsdag in Amsterdam met een slag op de gong. pic.twitter.com/Dp9V4u9B7m — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 23 mei 2018

Update 09:10 uur: Olie

De nieuwste column van Jilles over zijn specialiteit:

Olie op weg naar 100? https://t.co/QS11NAyf83 via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 23 mei 2018

Update 09:00 uur: Shell

Nog even over de stemming op de AVA van Shell gisteren:

95% vd aandeelhouders stemt dus voor #Shell, maar komen niet aan woord. Zoals bijv Zwitserse centrale bank #SNB, die Shell blijkbaar schoon genoeg vindt? #AEX (via @springbok60) https://t.co/5I54gB4V1h pic.twitter.com/RlePxEfwli — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 08:00 uur: Accell

Geen goede PR dit voor Accell...

Fietsfabrikant Accell wijzigt eenzijdig dealercontracten https://t.co/75gc1rD8ey pic.twitter.com/ESvBSVTXwR — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 23 mei 2018

Update 08:00 uur: Barclays en ING

Goed gevonden :-)

Update 08:00 uur: Shell

Shell investeert 60 miljoen euro in deze Duitse maker van batterijen voor zonnepanelen: