Slotcall: Toppertje AEX

Precies vier maanden na de vorige top - en daaropvolgend een heuse correctie - doet de AEX het vandaag gewoon. Deze tweet is alweer verouderd: het is nu 572,90.

Moment supreme heb ik even gemist, maar de #AEX zet net nieuwe jaartop neer op 572,88 (was 572,81). Daarmee is de bullmarket sinds maart 2009 (!) nog steeds alive & kicking pic.twitter.com/9ejdJ2HupR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Herbelegd is het beeld nog fraaier. Nog 6% en de Nederlandse DAX staat op 2000. De prijsindex moet nog bijna 23% stijgen tot die beruchte top van 703,18 uit alweer het jaar 2000. Ik hoop dat ik het ooit nog mee mag maken :-)

Nota bene, dit is midden in ex-dividendseizoen. Dat laat de #AEX herbeleggingsindex goed zien. Die zet zowat dagelijks nieuwe all time high neer pic.twitter.com/6p9wkBokFa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Stille kracht onder de AEX-stijging is de dollar-opgang, vermoed ik. U weet dat de AEX-bedrijven ruim hun halve omzet in dollars boeken en dat is nu een lekker rugwindje. Op dagbasis is die correlatie vaak ver te zoeken, maar langer weegt het zeker door. OK, hoe ziet de brede markt er uit?

Prima Europese beurzen op Italië en Zwitserland na

Wall Street blijft dicht bij huis

De volatiliteit daalt iets

De dollar beweegt wild heen en weer tussen 1,183 en 1,176, maar de trend is dalend, ofwel de dollar stijgt

En de olieprijs? Die stijgt. Brent staat weer boven $80

Goud ligt stil

Op bitcoin pizzadag doet dit goedje toch een min

Tot slot de rentes nog. Wat een warboel, maar gelukkig even wat minder Italiaanse toestanden:

Beursplein 5

Over naar het Damrak, waar u met open mond naar Altice zit te staren, toch? Dit is onze uitleg en duiding. Overigens staan alle Franse telecoms 4% in de plus. Inderdaad, na de afsplitsing van Altice USA zit u ineens tegen c.o.m.p.l.e.e.t. andere koersen aan te kijken. De rekensom is als volgt:

Altice USA price: $19,50

Altice USA special dividend: $2.035 per aandeel

1 euro = $1.1775 USD

Altice Europe €2,42

Het Amerikaanse deel is waard: 0.4163 x (19,50 – 2.035) x 1/1.1775 = 6,17.

De waarde van het Europese deel is de koers van Altice Europe op het bord: €2,42

Totale waarde is €8,59.

Nico heeft de volledige som, met uitleg:

Altice Package, de samengestelde koers van Altice en Altice USA, bedraagt op dit moment €8,42. Hier de berekening:https://t.co/mvTLbtW6y7 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 mei 2018

Volgende onderwerp, de adviezen van vandaag:

Ahold Delhaize: naar €20 van €19 (neutral) - UBS

ArcelorMittal: naar €34,20 van €32 - Morgan Stanley

KPN: verlaging naar neutral en naar €2,70 - Goldman Sachs

Heijmans: naar €13 van €11 - Kepler Cheuvreux

Ahold Delhaize: naar outperform van strong buy - Raymond James

Over naar dit bekende beursfonds. Gelet op alle media-aandacht en zelfs hetzes had u wellicht de stemuitslag andersom verwacht, maar nee. De aandeelhoudersvergadering van Royal Shell Shell heeft het volste vertrouwen in het bestuur.

Wie zijn eigenlijk die aandeelhouders? Dit zijn de grootste. BlackRock en Vanguard bovenaan, dan weet u het wel: de befaamde en niet aan te slepen trackers van deze twee grootste beleggers ter wereld. Ik weet niet of SNB-president Thomas Jordan ook in Schevingen was.

Grootaandeelhouders #Shell met twee opvallende namen: Noorse oliefonds (nou ja, waar zit dat niet in) en Zwitserse centrale bank (ja, echt) pic.twitter.com/xcCCssGUyS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Verder nog iets?

Alle Europese banken liggen goed, maar ABN Amro en ING horen wel bij de koplopers

Elliott Advisors - bij ons bekend van AkzoNobel - zou positie in ThyssenKrupp hebben ingenomen. Wellicht dat ArcelorMittal hier op stijgt. Hele sector ligt overigens goed

Zeg maar gerust OCI doki. Als er één aandeel momentum heeft...

Aperam worstelt en komt bcven?

Air France-KLM heeft ook haast

Fugro begint technisch nu interessant te worden?

PostNL stijgt ineens tegen het slot op behoorlijk volume, maar er is geen nieuws

Pak de grafiek er maar bij, TomTom is heel sneaky aan het stijgen

Heijmans heerst! Voor het moment dan

Pharming heeft het even niet sinds de cijfers

De dag van morgen

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

08:00 Duitsland BBP Q1 0,3% QoQ

08:00 Marks & Spencer Q1-cijfers

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI mei 53,5

09:00 Frankrijk flash services PMI mei 57,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI mei 57,8

09:30 Duitsland flash services PMI mei 53,0

10:00 EU flash manufacturing PMI mei 56,0

10:00 EU flash services PMI mei 54,7

10:30 VK inflatie CPI apr 0,5% MoM

14:00 Ralph Lauren Q1-cijfers

14:00 Tiffany's Q1-cijfers

14:00 Lowe's Q1-cijfers

15:00 Pharming AVA

15:45 VS flash manufacturing PMI mei 56,8

15:45 VS flash services PMI mei 55,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr 680K

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed notulen

