TA: AEX ketst af

Een TA’er kan alleen achteraf en op basis van gemaakte getallen reageren. Het is de eerste dag dat we da\len en daar kan een TA’er (nog) niets over zeggen. Eind deze week of begin volgende week kan een TA’er bepalen of we afgeketst zijn of niet.



Dit gebrek aan discipline bij veel TA’ers ondermijnt TA. TA’er blijf bij je leest en analyseer alleen wat TA je laat zien. Ganiet op de stoel van de voorspeller zitten. Uitbraken of afketsers kun je pas na drie dagen vanuit TA legitimeren.