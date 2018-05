TA: Europa blijft overtuigen

hahaha die Royce weet het weer...



Ik zal mijn visie ook even delen. "De AEX-index is in een te rap tempo opgelopen tot aan de weerstand van de top van januari rond 572,84 punten. Deze weerstand is bereikt. Er is geen koop climax ontstaan, wat men wel verwacht. Jammer niet? het tempo van de stijging en vooral op welke feiten/verzinsels is nogal merkwaardig te noemen!



De AEX (beursmannetjes) wist een slotstand boven de zgn 572.84 niet te forceren.



De doorbraak boven 572,84 punten wist geen ruimte vrij te maken voor een koersstijging richting 609,22, de top van mei 2001.



