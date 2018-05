Liveblog: Nieuwe top AEX

Update 16:20 uur: Nieuwe top AEX

Nieuwe top in de AEX en de herbeleggingsindex naar een nieuwe all time high:

Moment supreme heb ik even gemist, maar de #AEX zet net nieuwe jaartop neer op 572,88 (was 572,81). Daarmee is de bullmarket sinds maart 2009 (!) nog steeds alive & kicking pic.twitter.com/9ejdJ2HupR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Nota bene, dit is midden in ex-dividendseizoen. Dat laat de #AEX herbeleggingsindex goed zien. Die zet zowat dagelijks nieuwe all time high neer pic.twitter.com/6p9wkBokFa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 mei 2018

Update 15:20 uur: iPhone

Ik zie het businessidee hier wel achter:

This printer will cover your phone in any color skin pic.twitter.com/jpkVhCgNod — Business Insider (@businessinsider) 22 mei 2018

Update 15:20 uur: Trade wars

Dat is nogal wat om zoiets bij Fox te zeggen...

.@WSJ's Jon Hilsenrath on U.S.-China trade negotiations: "It doesn't look like we won a lot." pic.twitter.com/gPsLWTVa7X — FOX Business (@FoxBusiness) 22 mei 2018

Update 15:15 uur: Feel good

Mocht u ergens boos of pissig om zijn of wil het vandaag even niet. Dan dit feelgood-filmpje van een hond die kuikentjes heeft geadopteerd om de dag weer goed te maken:

this is a very good boy pic.twitter.com/SMMQH2AAXO — Alan White (@aljwhite) 22 mei 2018

Update 14:45 uur: JC Penny

De CEO vertrekt en de koers hard onderuit:

De CEO van #JCPenny $JCP vertrekt naar #Lowe's $LOW en de koers van die eerste zakt 8% in de handel voorbeurs: pic.twitter.com/d9uhHQTBxR — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 mei 2018

Uhm... juist ja...

Last company I can remember that used “office of the CEO” was...Valeant https://t.co/UnC26L9SbE — Charley Grant (@CGrantWSJ) 22 mei 2018

$JCP back on deathwatch as CEO leaves.

Co to be run by "office of the CEO" OOOOKAAY pic.twitter.com/cp0Qq23GeI — Donut Shorts (@DonutShorts) 22 mei 2018

Update 14:40 uur: Bitcoin Pizza Day

Ik zeg handel dicht en officiële vrije dag van maken :-)

Update 14:30 uur: Optietip

De optietip op ASR, voor de liefhebbers:

Update 14:10 uur: Deutsche Bonus

Heeft hij wel eens naar de koers van het aandeel gekeken? Hoe druft hij hé...

A former executive is suing Deutsche Bank to reclaim about €4 million of bonuses https://t.co/QO9YfhPy3g pic.twitter.com/3gyO5meYYN — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 14:00 uur: AVA Shell

Tegen dus...

Update 13:50 uur: Wells Fargo

Misschien kunnen ze aan de bak bij de crypto trading desk van Goldman...

Wells Fargo cuts 22 jobs in currency trading https://t.co/TCBOWyjJPe pic.twitter.com/u3KJdkEFCu — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 13:50 uur: Heijmans

Gaat best lekker daar in Rotterdam:

Na twee jaar keihard werken, hebben we vandaag het hoogste punt van de @Fenixlofts bereikt.?? Dat ziet er in één minuut zo:?? pic.twitter.com/PTtTctQR4w — Heijmans (@heijmansnl) 22 mei 2018

Update 13:30 uur: Chase

Geweldig verhaal waarmee u zich weer flink kunt verbazen over wat er allemaal kon voor de SEC werd opgericht:

Truth is stranger than fiction - the man running Chase Manhattan Bank once shorted his own stock - and it was legal! https://t.co/4Mu4S7oQfq



Hot stuff from @michaelbatnick — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 21 mei 2018

Update 13:00 uur: Ballast

Had leuk geweest als ze nog aan de beurs genoteerd stonden:

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam https://t.co/p7DHHv4Vql — NUeconomie (@nuzakelijk) 22 mei 2018

Update 11:50 uur: Tussendoortje

Daar kun je wel mee aankomen op het schoolfeestje:

Seriously any other kids attending this fancy dress competition have no idea how badly they’re about to get owned?????? pic.twitter.com/3jX7BXcd64 — Matt (@MrBoak) 21 mei 2018

Update 11:30 uur: Wijsheid

Wijze les van deze handelaar die al 43 jaar mee gaat:

The biggest lesson I have learned in 43 yrs of trading: No matter how sure I am about where a market will go, in reality I have no clue — Peter Brandt (@PeterLBrandt) 21 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/v42SvUG4xm — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 mei 2018

Update 11:25 uur: USA vs Duitsland

Sta je dan met je goede gedrag :-)

"Harald, Dieter, great news! The Americans are working for us now!" pic.twitter.com/TjcHI5dWOY — Tom Barfield (@tombarfield) 22 mei 2018

Update 10:15 uur: Aandeelhoudersvergadering Shell

Of moeten we zeggen: Shell en het gesundenes Volksempfinden...? Behalve 17 miljoen bondscoaches kent dit land ook 17 miljoen Shell CEO's, zeg maar.

Tweet #Shell

Deze reporter van het FD is aanwezig en doet verslag:

Tweets by reportfromNL

Update 10:10 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Voor het winnen van de de Innovatie Prijs bij de Global Custodians 2018 Leaders in Custody Awards luidt Managing Director van @CACEIS Bank Nederland, Ronald Borst, de gong. https://t.co/V6GRdFcSq4 pic.twitter.com/MlpmXMRyiX — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 22 mei 2018

Update 09:40 uur: Italië

De Italianen schuiven een premier naar voren die op de Universiteit van New York gestudeerd zou hebben. Alleen kent niemand hem daar...

E' il New York Times a controllare cv di Conte. Giornalismo italiano, al solito, "non perventuo" "NYU: A person by this name does not show up in any of our records" https://t.co/4B8nmEFdbb — lucio picci (@luciopicci) 22 mei 2018

Update 09:30 uur: Shell

Royal Dutch Shell op de hoogste koers sinds 2002:

Update 09:20 uur: Halfords

Halfords onderuit op de Britse beurs door een winstwaarschuwing:

Halfords drops 13% after caution on sterling and cycling https://t.co/HeJjFbIeFk — Fabrizio Goria (@FGoria) 22 mei 2018

Update 08:50 uur: Duitsland

Wel typisch voor een Duitser...

German finance minister Scholz, asked by Bild am Sonntag how he invests his money: “I don’t think about that much, it just sits in my savings account - in spite of the low interest rates” pic.twitter.com/0Sa5SGCoz3 — Philip Oltermann (@philipoltermann) 22 mei 2018

Update 08:50 uur: Indonesië

Intussen op de beurs van Indonesië:

Indonesia's stock selloff claims another victim: the IPO market https://t.co/xFwb3U4cNy pic.twitter.com/CvpA0la5kL — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 08:40 uur: Tesla

Aldus de Amerikaanse consumentenbond:

Update 08:40 uur: Olie

Intussen kruipen de olieprijzen weer een stukje omhoog vandaag:

Oil rises again as a new U.S. sanctions on Venezuela cause concern https://t.co/DPtTHxKFzP pic.twitter.com/MecVoztJzs — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 08:30 uur: Tussendoortje

Wel heel cool...

Update 08:30 uur: Micron

Intussen bij Micron:

Micron Technology (MU) announces $10 billion in share buybacks. They appear to have $8 billion cash, $9 billion in debt, and $5 billion in non-GAAP earnings (per year). Go for it, but I've seen this plot before... pic.twitter.com/Xx4m4Ac2dq — Dave Collum (@DavidBCollum) 21 mei 2018

Update 08:00 uur: Italië

FT haar verhaal van de dag gaat over de Italianen:

Morning London, while you were sleeping this was our most read story https://t.co/LhymXqJ6Em — Financial Times (@FinancialTimes) 22 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: