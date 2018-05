Update 08:50 uur: Duitsland

Wel typisch voor een Duitser...

German finance minister Scholz, asked by Bild am Sonntag how he invests his money: “I don’t think about that much, it just sits in my savings account - in spite of the low interest rates” pic.twitter.com/0Sa5SGCoz3 — Philip Oltermann (@philipoltermann) 22 mei 2018

Update 08:50 uur: Indonesië

Intussen op de beurs van Indonesië:

Indonesia's stock selloff claims another victim: the IPO market https://t.co/xFwb3U4cNy pic.twitter.com/CvpA0la5kL — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 08:40 uur: Tesla

Aldus de Amerikaanse consumentenbond:

Update 08:40 uur: Olie

Intussen kruipen de olieprijzen weer een stukje omhoog vandaag:

Oil rises again as a new U.S. sanctions on Venezuela cause concern https://t.co/DPtTHxKFzP pic.twitter.com/MecVoztJzs — Bloomberg (@business) 22 mei 2018

Update 08:30 uur: Tussendoortje

Wel heel cool...

Update 08:30 uur: Micron

Intussen bij Micron:

Micron Technology (MU) announces $10 billion in share buybacks. They appear to have $8 billion cash, $9 billion in debt, and $5 billion in non-GAAP earnings (per year). Go for it, but I've seen this plot before... pic.twitter.com/Xx4m4Ac2dq — Dave Collum (@DavidBCollum) 21 mei 2018

Update 08:00 uur: Italië

FT haar verhaal van de dag gaat over de Italianen:

Morning London, while you were sleeping this was our most read story https://t.co/LhymXqJ6Em — Financial Times (@FinancialTimes) 22 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: