Wat een mooie beursdag vandaag: onder aanvoering van Wall Street lopen ook Europese indices mooi op vandaag. Die stijgen gemiddeld tussen de 0,5 en 1% vandaag. Duitsland en Zwitserland vieren Pinksteren en zijn niet open. De AEX sluit op 570,07, bijna een nieuwe top dit jaar. De vorige was van 23 januari, 570,60.

Wall Street heeft er zin in nu China en Amerika weer on speaking terms zijn. Volgens Steven Mnuchin, minister van Financiën, maar meer nog bekend als echtegenoot van actrice Louise Linton, hebben de beide landen geen trade war, maar een 'trade dispute'.

Louise Linton, wife of Treasury Sec. Steven Mnuchin, told Elle she’s just a “regular girl” and is “super-duper” sorry about the photo of her holding a sheet of dollar bills.



Her husband has been accused of using tax payer $ for private plane rides. °pic.twitter.com/ScpL3mpATO — AJ+ (@ajplus) 13 februari 2018

Hier ziet u Mnuchin in beter tijden. In ieder geval, de beurs staat er mooi bij vandaag met veel plussen op het bord. Mittal is één van de minnen, want die zit aan de andere kant van de medaille.

Met circa 30% van de omzet in de VS is het wegnemen van de importtarieven vanuit China geen goede zaak. Ook Amerikaanse staalfondsen X en AKS zijn de sjaak.

Altice en Altice USA

Ik licht er een paar individuele gevallen uit. Ten eerste Altice. Daar wordt deze week een zogeheten corporate action uitgevoerd: het belang van 67,2% in Altice USA wordt gedistribueerd naar de individuele aandeelhouders.

Het feit dat beleggers straks twee weken niet kunnen handelen in hun Amerikaanse bezit zorgt er wellicht voor dat vandaag iedereen door dezelfde deur naar buiten wil. Dat kan alleen vandaag nog.

Als u wilt weten hoe het met uw opties en turbo's gaat, dan kunt u dat hier lezen:

Dit gebeurt er met opties/turbo's Altice https://t.co/C2ye6ar31b via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 21 mei 2018

Altice sluit op 7,90 en ATUS staat nu op $20,25. Dat betekent morgen een theoretische openingsprijs van Altice van €1,445. Verdere uitleg vindt u hier.

Galapagos

Biotechaandeel Galapagos heeft er een flinke stijging op zitten de afgelopen weken. Op 30 april waren ze nog te verkrijgen op €75. Gisteren meldde het bedrijf resultaten inzake IPF, een fatale longziekte, waarvan de klinische vooruitzichten ronduit slecht zijn: na diagnose is de overleving twee tot vier jaar.

De huidige behandelingen zijn erop gericht de achteruitgang te vertragen. Galapagos schat de marktomvang inzake IPF op $5 miljard in 2025. Het is nog lang niet zeker of het middel van Galapagos wel gaat werken, maar er is in ieder geval progressie.

NXP Semiconductors

Het Nederlandse semiconductorbedrijf loopt weer aardig op op de Nasdaq. Toen de Chinezen hun veto uitspraken over de overname door Qualcomm dook het aandeel even (na de tegenvallende cijfers) onder de $100 maar inmiddels is er nieuw elan gevonden.

China keurde eerst al de overname van Toshiba goed, dat in hetzelfde schuitje zat, en nu Amerika en China weer 'friends with benefits' zijn kan ook Qualcomm zomaar een telefoontje uit Peking krijgen met de vereiste toestemming.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1745

Goud: 1287

Bitcoin: 8400

Olie: $78,6

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen. Morgen maar even het wekkertje zetten: het wordt een drukke dag met veel cijfers, waaronder Boskalis, Ahold en SBM Offshore. Als toetje nabeurs Wall Street krijgen we dan nog Altice USA. Voor de gokkers onder ons...

De dag van morgen: 22 mei

Morgen komt beurslieveling ASR met de kwartaalcijfers. ASR is inmiddels bijna (10 juni 2016) twee jaar op de beurs en is in die tijd ongeveer verdubbeld. De IPO-prijs was een dievenprijs (€19,50) maar moest laag omdat de overheid zich geen mislukking kon/wilde veroorloven.

08:00 ASR Q1-cijfers

09:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

09:00 Euronext notering ex-dividend

10:00 Royal Dutch Shell AVA

15:00 Porceleyne Fles AVA

22:00 HP Q1-cijfers

