Niet zo veel te doen? Weinig beweging? Ach...



Er was eind vorige week een gek (oeps, ik dus) die beschreef dat Ahold stevig omlaag werd gebracht omdat er zo fors op lager was ingezet dat het omlaag MOEST om onder de 19.50 te sluiten vrijdag.

Alleen, over dat soort zaken lees je helaas zelden iets, men praat men liever niet over wat de beurs in A'dam beweegt lijkt het.



Daling werd niet vermeld dus.

Ahold nu fors omhoog, (al lijkt dat sommigen niet op te vallen) mag weer.....