Fondsenrondje: Uitzitten

Tweede Pinksterdag, weinig handel, weinig beweging, weinig nieuws. Het bekende riedeltje als de beurs open is op zo'n dag. Wie vandaag met de beurs bezig is, moet de dag uitzitten. Gelukkig is het niet helemaal stil en kunnen we toch nog ergens over schrijven.

Altice is vandaag de absolute uitschieter op het Damrak. Nico heeft helemaal uitgeschreven wat er met derivaten gebeurt na de afsplitsing:

Dit gebeurt er met opties en turbo's Altice na de afsplitsing:https://t.co/EqE07Tevr0 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 21 mei 2018

De andere uitschieter op het Damrak is Galapagos door een publicatie:

GALAPAGOS SHARES UP 3.8 PCT AT EUR 85.7 AFTER PUBLICATION MILESTONES ON GLPG1690 IN IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS - Reuters News #Galapagos #AEX $GLPG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 21 mei 2018

Marktoverzicht

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in de plus. De DAX is dicht, Londen aan kop met +0,7% en de Italianen met -0,7% onderaan.

De Amerikaanse futures in het groen. De S&P 500 en Nasdaq 100 +0,6%.

EUR/USD doet -0,3% op 1,174.

De grondstoffenmarkten: goud en zilver leveren iets in en de olieprijzen lopen iets op.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +5 en -3 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Eigenlijk is er zoals gezegd niet zoveel te doen. Galapagos en Altice hebben we al besproken en voor de rest zijn er nog:

Weer iets van herstel te zien voor Air France-KLM?

Avantium lager zonder aanleiding.

Heijmans en Pharming gaan weer hard, maar dan de andere kant op.

Klik op het plaatje voor onze real-time koersenbak.