Liveblog: Micron en Galapagos

Micron verhoogt de outlook voor Q3 en gaat omhoog in de handel voorbeurs:

Daar hebben we de man van Louise Linton ook weer:

Moments ago: Treasury Secretary Mnuchin tells @SquawkCNBC that this is a trade "dispute" that the U.S. is in with China, "it never was a trade war"https://t.co/uH3OSpWHmW pic.twitter.com/hPCFIo8w4V — CNBC Now (@CNBCnow) 21 mei 2018

General Electric splitst een onderdeel af:

GE's transportation unit merging with Wabtec in deal valued at $11.1 billion https://t.co/mpQm22kxMD — MarketWatch (@MarketWatch) 21 mei 2018

Update 13:00 uur: Galapagos, Pharming en Beleggersdag

Dat gaat zeker lekker. En dit zijn slechts twee van de vele namen op de Beleggersdag van IEX:

Dat gaat lekker vandaag met @PharmingGroup en @GalapagosNV En laat ik nou op de #IEXBeleggersdag beide CEO's op het podium interviewen! Kom ook! Kaartje kost 29,95 hierrrrr https://t.co/rnSFkouru1 pic.twitter.com/D319KkBPZ1 — Janneke Willemse (@jannekewillemse) 21 mei 2018

Terwijl Adam Jonas van Morgan Stanley zijn koersdoel sterk heeft verlaagd, meldt er zich een nieuwe nog veel bullishere analist die Tesla covert:

TESLA SHARES UP 1.8 PCT AT $281.85 PREMARKET AFTER BERENBERG RAISES PT TO $500, SAYS MODEL 3 GROSS MARGIN ABOVE 25 PCT "COMFORTABLY ACHIEVABLE" - RTRS$TSLA — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 21 mei 2018

Dit is dus morgen wel te volgen:

Het gesprek morgen met Facebookbaas Zuckerberg in het Europees Parlement is toch openbaar https://t.co/pIuwhkvPVT pic.twitter.com/WbUeNiSZmk — RTL Z (@RTLZ) 21 mei 2018

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/SrXi6Gpiiu — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 mei 2018

Italië versus Spanje:

Italy vs Spain hasn't traded this wide since the end of the debt crisis pic.twitter.com/Ygj1IzY4cw — Jonathan Ferro (@FerroTV) 21 mei 2018

Italië is er ook nog natuurlijk:

Italian bonds still under heavy pressure as spending plans of two anti-establishment parties likely to make up Italy's next government rattle investors. Italian/German spread had biggest weekly blowout last week in 5 years, already out another 7 bps today. pic.twitter.com/KV8hRt3Ago — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 21 mei 2018

Wat er gebeurt met de opties en turbo's in Altice? Nico heeft het helemaal uitgeschreven:

Dit gebeurt er met opties en turbo's Altice na de afsplitsing:https://t.co/EqE07Tevr0 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 21 mei 2018

Galapagos gaat lekker deze morgen na een publicatie:

GALAPAGOS SHARES UP 3.8 PCT AT EUR 85.7 AFTER PUBLICATION MILESTONES ON GLPG1690 IN IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS - Reuters News #Galapagos #AEX $GLPG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 21 mei 2018

Hé?!

Tesla's $35,000 Model 3 will now cost you $78,000 https://t.co/89pK9QVtjZ pic.twitter.com/TWWkYvHIIV — Bloomberg (@business) 21 mei 2018

Voor de rest spit Boss Hogg nog even door de Tesla fora:

Or they keep changing wheel vendors? FUD $tsla pic.twitter.com/TFfIq3dsV8 — BossHogg (@BossHoggHazzard) 21 mei 2018

Why invite? Because they got an extra $2500 from you, dummy $tsla pic.twitter.com/2i1GcpmXwD — BossHogg (@BossHoggHazzard) 21 mei 2018

Goedemorgen, adviezen zijn er niet. Opdrachtje voor Arcadis: