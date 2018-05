De AEX daalt vandaag voor het eerst na tien dagen stijgen. De Italianen en hun regering zijn het hete item deze week op de markten. Zo willen ze dat de ECB gaat afschrijven op schulden en nog allemaal exotische plannen. Wie dat echter gaat betalen is nog niet duidelijk...

De euro ging behoorlijk onderuit, de Italiaanse rentes liepen hard op en de Italiaanse beurs is de sigaar en de slechtste beurs van Europa.

I am probably the worst painter out there but you get the idea #EURUSD #Italy pic.twitter.com/yRtAHbquKC