Fondsenrondje: Il denaro è gratuito

In Italië is de regering eruit en willen ze gratis geld uit gaan delen. Wie dat moet betalen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval zijn Italiaanse obligaties en aandelen vandaag weer niet the place to be.

Banca Monte Paschi di Siena shares are tumbling as populist government agreement reached in Italy https://t.co/twXKcKJBn1 pic.twitter.com/da5Tod0u7j — Bloomberg Markets (@markets) 18 mei 2018

Heijmans is daarentegen wel the place to be na een koersdoelverhoging van ING.

Cijfers waren er van Curetis. Collega Martin vertelt u precies wat er speelt:

Marktoverzicht

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het rood. Milaan onderaan met -1,0% en de DAX doet het met -0,1% het minst slecht.

De Amerikaanse futures iets hoger. De S&P 500 en Nasdaq 100 stijgen 0,2%.

EUR/USD doet +0,1% op 1,180.

De grondstoffenmarkten: goud zakt 0,2% en zilver 0,1% WTI stijgt 0,2% en Brent 0,4%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +5 en -2 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

ASR loopt stevig op en maakt eigenlijk het verlies van gisteren weer goed.

RELX hoger na een koersdoelverhoging van JP Morgan.

Ahold in de rebound na de daling gisteren door een koersdoelverlaging van Jefferies.

Altice levert in na de forse koerssprong gisteren op cijfers. Vandaag is de AVA.

ASML en Signify zijn de gebeten hond zonder nieuws.

Royal Dutch Shell heeft een mindere dag, maar ik kan mij niet voorstellen dat het bedrijf zich niet happy voelt met deze olieprijs.

WDP, AMG en OCI gaan lekkerrr.

Fugro levert in, maar ging gisteren aan het eind van de middag ook behoorlijk hoger.

Flow Traders heeft een mindere dag. Het aandeel dan.

Heijmans er vandoor na een koersdoelverhoging van ING.

Pharming krijgt weer een trap naar beneden.

Lokaal is Probiodrug met -3% de uitschieter.

