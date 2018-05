Het technische beeld van de AEX index blijft onverminderd sterk. Zonder noemenswaardige correctie is de Amsterdamse beurs de afgelopen weken opgelopen tot aan de weerstand 572,84, de top van januari.

Vandaag zullen veel beleggers er voor kiezen om in het zonnetje te gaan zitten in plaats van achter hun koersenscherm, dus het zal waarschijnlijk rustig blijven op de beurs. Ik zal het om daarom ook kort houden.

AEX index

De Nederlandse beurs blijft goed presteren. Na een stijging van ruim 50 punten lijkt de AEX index even een rustpauze in te lasten, maar van een echte correctie is nog geen sprake. Vanaf eind maart hebben we een sterke stijging gezien waarbij sprake was van koopkrachtige vraag.

De weerstand van de top van januari rond 572,84 nadert al snel. Pas wanneer dit niveau wordt uitgenomen zal het technische beeld verder opklaren en worden hogere koersniveaus mogelijk. Volgende koersdoel ligt rond 609,22, de top van 22 mei 2001.

Vers kapitaal

Een belangrijke pijler onder het herstel is de forse instroom van nieuw geld naar de beurs. Als we het verloop van de moneyflow-indicator van de AEX index bekijken, dan valt goed op dat er flink wat vers kapitaal naar de AEX-fondsen gaat.

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Royal Dutch Shell

Een puntje van aandacht is wel het koersverloop van Royal Dutch Shell. Dit aandeel is het grootste zwaargewicht binnen de AEX en de koersbewegingen van het aandeel hebben aanzienlijke invloed binnen de index.

Een groot deel van de stijging van de AEX index komt op het conto van Royal Dutch Shell dat de afgelopen weken hard is opgelopen. Een belangrijke lange termijn weerstand is nu echter bereikt. In de zone €31,35-€31,60 komt het aandeel een aantal oude toppen tegen die voor een plafond boven de huidige stijging kunnen zorgen.

Als Koniklijke Olie afketst op deze weerstand, zal ook de beurs een stapje terug moeten doen. Pas wanneer de weerstand wordt gebroken, komt er ruimte vrij voor een grotere koersstijing. Volgende koersdoel voor Royal Dutch Shell ligt dan op het all-time high van €37,95, gevormd door de top van oktober 2000.