Advies relx van Morgan Stanley laat maar weer eens zien wat een oplichters dien Amerikanen zijn, zie hun advies van een paar maanden geleden:

Rek lijkt uit aandeel RELX'

Gepubliceerd op 22 jan 2018

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De rek lijkt voorlopig uit het aandeel van informatiedienstverlener RELX. Dat schrijven analisten van Morgan Stanley maandag in een rapport. Reden voor de bank het advies op RELX te verlagen. Volgens de kenners zijn er bovengemiddelde risico's dat er ,,verstoringen" zijn van het typische groeivolume van het bedrijf.

Vooral bij de divisie wetenschappelijk, technisch en medisch (STM) van RELX staat de omzet volgens Morgan Stanley onder druk. Dat zal effect hebben op de organische groei, het bedrijfsresultaat en de omzet die de informatieleverancier in de boeken zal zetten. Daarnaast is de kans op verbeteringen van de marges volgens de Amerikanen beperkt.

Morgan Stanley verlaagde zijn verwachtingen voor de omzetgroei voor dit jaar en volgend jaar naar 3,5 procent, waar eerder voor 2018 werd uitgegaan van 3,8 procent en een jaar later van 3,7 procent. Morgan Stanley denkt ook dat branchegenoot Wolters Kluwer het in de sector momenteel beter voor elkaar heeft.

Het advies op RELX werd door Morgan Stanley verlaagd van overweight naar equal-weight. Het aandeel RELX sloot vrijdag op 18,49 euro.