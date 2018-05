Liveblog: Altice en Italië

Update 16:00 uur: Campbell Soup

Hard onderuit door een outlookverlaging:

Campbell Soup shares down 12% on outlook reduction and CEO departure https://t.co/4dPgkkAonW — MarketWatch (@MarketWatch) 18 mei 2018

Update 15:15 uur: Italië

Best goed gelukt:

I am probably the worst painter out there but you get the idea #EURUSD #Italy pic.twitter.com/yRtAHbquKC — Vassilis Karamanis (@vkaramanis_fx) 18 mei 2018

Update 13:50 uur: Bitcoin

Leuk gevonden :-)

To retire by 65:



By age 35, you should have 30 Bitcoin saved for retirement.



By age 45, you should have 15 Bitcoin saved for retirement.



By age 55, you should have 330,000 Bitcoin saved for retirement.



By age 64, you should have 6 Bitcoin saved for retirement. — Paul Fairie (@paulisci) 16 mei 2018

Update 12:20 uur: Coins

Goed stuk van WSJ over een aantal digitale munt projecten:

$1 billion invested into 271 digital coin projects that are probably outright scams. The scale and scope of this crime wave makes the boiler room era look like a parking violation. https://t.co/8kxHQJ59YF — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 18 mei 2018

Update 10:50 uur: BMPS

Intussen op de Italiaanse beurs...

Banca Monte Paschi di Siena shares are tumbling as populist government agreement reached in Italy https://t.co/twXKcKJBn1 pic.twitter.com/da5Tod0u7j — Bloomberg Markets (@markets) 18 mei 2018

Update 10:45 uur: Altice

De AVA van Altice gaat zo beginnen en Roland Visser doet verslag vanaf daar:

Update 10:30 uur: Biocartis

Intussen op de beurs bij de Zuiderburen:

Grootaandeelhouder Biocartis verkoopt 2 mln aandelen. Koers zakt 8%. En geen persbericht van bedrijf zelf? Vreemd. pic.twitter.com/TNOR0wsAns — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) 18 mei 2018

Update 10:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

De @drknippenberg college viert het winnen van de kunst- en techniekwedstrijd Artcadia 2018 met een gongslag. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het advies- en ingenieursorganisatie @arcadisnl , stichting @KNHM_ en Canon Business Services. https://t.co/6L47ORjTiu pic.twitter.com/9ehahcZgYw — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 18 mei 2018

Update 09:20 uur: Eurobonds

Aldus deze oud-medewerker van de DNB:

Europese Commissie komt kennelijk toch met voorstel om zogenoemd veilig schuldpapier gebaseerd op overheidsschuld uit het eurogebied te gaan promoten. Financieel geknutsel in het hart van ons geld. enige manier overheidspapier veilig te maken is om er niet te veel van te hebben. — lex hoogduin (@lexhoogduin) 18 mei 2018

Update 09:20 uur: NXP

Deal is dichterbij:

Update 08:00 uur: Action

Beursgangetje dan maar?

Eigenaar Action zint op verkoop deel aandelen. https://t.co/eqrmC9NXgx pic.twitter.com/7Rn0yqaFt5 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 18 mei 2018

Update 08:00 uur: Traden

Living on the egde...

I like to weed whack with my riding mower. And by that I mean get as close to the edge without flipping over and dying.



Some parallels to #trading. #ffs#nocharts pic.twitter.com/du4JEnEJoh — Josh (@JoshManMode) 17 mei 2018

Update 08:00 uur: Wereldhave

Van Herk maar lekker kopen:

#Wereldhave van Herk reports 10.89% stake ( from 5.19%) — Rein Schutte (@reinschutte) 18 mei 2018

Update 08:00 uur: Curetis

De cijfers over het eerste kwartaal van Curetis zijn er:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: