Slotcall: Go met de flow

Lekker beursdagje vandaag. Tenminste, nu spreek ik voor mijzelf. Ik had het wel heel bont moeten maken om van vandaag nog een negatieve dag te maken, want calletjes Altice in de porto, dus om vijf over negen was het geld voor vandaag alweer verdiend.

De beurzen in Europa en VS gaan omhoog, maar het is allemaal bescheiden. De AEX sluit op 568,96 en dat is 0,68% hoger. Nog 3 puntjes en we hebben die jaartop ook weer te pakken.

De euro levert wat in en Brent-olie heeft haar hoofd boven de $80 gestoken. Oliewaarden doen het dan ook prima. Qua kwartaalcijfers was het best druk, we zetten er een aantal op een rij:

Altice

Altice knalt dus omhoog na de Q1-cijfers. De omzetontwikkeling was beter dan verwacht:

Pharming

Nou zeg, dat ik dat nog mag meemaken. Pharming maakt winst. De koers loopt wat terug, maar dat is omdat de omzet wat tegenviel. Was dat het?

NN Group

Gewoon degelijk, de koers sluit de dag ook zo goed als onveranderd.

VolkerWessels

Mooi orderboek voor VolkerWessels, maar beleggers zijn niet overtuigd. Koers is onder de introductieprijs gezakt:

Rest

Hadden we allemaal maar zo eentje in de porto :-)

We asked everyone to send us their best trade of the year.



Someone sent us this. ?? pic.twitter.com/M1nVh6w3Fe — StockTwits (@StockTwits) 17 mei 2018

Signify, het voormalige Philips Lighting, is ex-dividend gegaan vanochtend, maar loopt een deel van het dividend alweer in. Nog een paar analistenadviesjes:

NN: naar €42 van €41 (buy) - KBC

Ahold Delhaize: naar €19,50 van €21 - Jefferies

Italië

De Italianen zijn eruit. De nieuwe regering in ieder geval. De tienjaarsrente van Italië loopt weer op en ook de Itialiaanse index loopt lichtjes (+0,2%) op. De euro zakt weer ietsje verder en staat onder de 1,18.

JUST IN: Italy populist leaders agree to form coalition government https://t.co/ak9rulYFhV pic.twitter.com/KAvW18BiU7 — Bloomberg (@business) 17 mei 2018

De goudprijs liljdt onder de sterkere dollar en zakt verder weg onder de $1300.

Hier het bekende rentelijstje:

Wall Street

Q1-cijfers van Walmart vandaag en die waren licht lager dan wat verwacht werd. Ook warenhuisketen JC Penney kwam door met cijfers en die kregen een flinke tik: -11%.

Walmart earnings: $1.14 per share, vs $1.12 expected https://t.co/EjzxJkW9J7 — CNBC Now (@CNBCnow) 17 mei 2018

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen

Morgen zijn er de Q1-cijfers van Curetis, maar wie kan dat iets schelen? Home Depot en Deere zijn in de VS morgen aan de beurt en voor de rest is de agenda vrij leeg. Saai dagje als we de agenda bekijken, maar je weet het natuurlijk nooit.

IEX Beleggersdag

En dan nog dit: heeft u zich al aangemeld voor de beleggersdag op 1 juni? Premiumleden kunnen gratis naar binnen, bent u geen lid dan kost een kaartje u €29,95. Hier te bestellen.

Kom naar de beleggersdag op 1 juni! Nico Inberg - Hoofd Beleggersdesk bij IEX over de IEX Beleggersdag https://t.co/vE8UT09Xry via @YouTube — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 17 mei 2018

Agenda 17 mei

01:30 Japan CPI apr

08:00 Curetis Q1-cijfers

08:00 Ctac €0,08 ex-dividend

08:00 AstraZeneca Q1-cijfers

10:00 Gemalto AVA

14:00 Home Depot Q1-cijfers

14:00 Deere Q1-cijfers

18:00 Aegon AVA