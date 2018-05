Pharming: Noblesse Oblige

Vandaag kwam Pharming met de kwartaalcijfers en tekende voor het eerst in het bestaan een nettowinst op van bijna €4 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar. De verwachting is dat ook in de rest van het jaar zwarte cijfers geschreven kunnen worden.

Pharming is daarmee het eerste biotech bedrijf in Nederland dat met de eigen ontwikkelde producten winst weet te maken. Wat ik persoonlijk het sterkste vond aan de cijfers was dat Pharming erin is geslaagd om in het afgelopen kwartaal meer van het middel Ruconest te verkopen dan in het vierde kwartaal van 2017.

Leveringsproblemen concurrentie

Dat was al een sterk kwartaal waarbij de onderneming profiteerde van leveringsproblemen van de belangrijkste concurrent Cinryze van farmagigant Shire. Het product van Shire wordt gehaald uit bloedplasma en wordt deels gemaakt door Sanquin, hier in Nederland.

Die problemen schijnen ten einde te zijn maar daarover heb ik zo mijn twijfels. Als je kijkt naar de recente kwartaalcijfers van Shire dan blijkt dat dat concern maar 1% meer heeft verkocht aan producten voor HAE patienten dan in het eerste kwartaal van 2017.

In het eerste kwartaal van 2017 verkocht Shire nog meer dan $225 miljoen van Cinryze (+38%) en $128 miljoen van Firazyr (+14%), het tweede HAE medicijn van Shire. Dit jaar wordt de onderverdeling bij Shire al niet meer gemaakt en publiceert ze alleen maar de totale omzet in HAE medicijnen. Een teken aan de wand?

Verdere groei

Pharming lijkt dus ook in het afgelopen kwartaal veel patiënten vast te houden die voorheen de bloedplasma producten kregen voorgeschreven. Op zich moet dit niet verwonderlijk zijn. Veel patiënten in de VS hebben al eerder laten weten dat ze erg tevreden zijn met Ruconest.

Voor de verdere verbreding en groei van Pharming is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de rest van de pijplijn. Vooral de medicijnen in ontwikkeling tegen de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry zijn erg interessant.

Beide aandoeningen zijn, net als HAE, zeldzaam. Pompe is een spierziekte, Fabry is een stofwisselingsziekte. Voor beide aandoeningen zijn er weinig medicijnen ontwikkeld.

Franse concurrentie

Het Franse Sanofi heeft de twee belangrijkste medicijnen tegen deze ziekten in portfolio. De middelen Myozyme en Lumizyme van Sanofi tegen Pompe behaalden vorig jaar een omzet van bijna $800 miljoen. Daarnaast zette Sanofi’s middel Fabrazyme tegen Fabry meer dan $700 miljoen om. Bij elkaar dus $1,5 miljard in totaal.

Pharming zou met haar medicijnen in ontwikkeling mogelijke opvolgers in handen hebben. Het toeval wil dat er al een productie overeenkomst loopt tussen Pharming en Sanofi voor Ruconest. Daarnaast moet Sanofi goed op de hoogte zijn van de technologie van Pharming. Alleen al omdat Sanofi een paar jaar geleden Genzyme overnam. Genzyme was een voormalige partner van Pharming en ook de oorspronkelijke eigenaar van de medicijnen voor Pompe en Fabry.

Genzyme kocht in 2001 de rechten van Pharming op het middel tegen Pompe dat destijds in ontwikkeling was. Mocht het in de toekomst tot een overname van Pharming komen, dan zou het mijns inziens dan ook uit Franse hoek komen.

Daarom is het interessant om te horen wat CEO Sijmen de Vries van Pharming op de IEX Beleggersdag gaat zeggen over de voortgang van de middelen die ze naast Ruconest in ontwikkeling heeft.

Ook u kunt er op 1 juni bij zijn. IEX Premium-leden kunnen gratis een ticket reserveren, maar er zijn ook losse kaarten beschikbaar. Bestel uw kaarten hier.