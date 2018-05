Onbetaalbare huurprijzen

We moeten nog langer VVD blijven stemmen. De club die alle wooneigenaren aan zich bindt door bij iedere verkiezingsronde vooraf al te roepen dat ze de renteaftrek niet zullen afschaffen. Omdat elke woningeigenaar gewoon stiekem alleen naar zijn eigen portemonnee kijkt is voor hun de keuze dus snel gemaakt. Dat op die manier de samenleving voor een groot deel wordt gechanteerd neemt die groep voor lief, echt boeien zal het ze niet want ze zijn vooral met zichzelf bezig. Op die manier blijft echter voor de echte hoge inkomens de renteaftrek ook ongemoeid.



Dat laatste zouden we als samenleving wel erg moeten vinden want de grote jongens weten allemaal het basisprincipe van de financiering van onze staatskas (sterkste schouders de zwaarste lasten) nog altijd massaal te ontlopen. Veel luxe kunnen ze verpakken nog als uitbreiding op onroerend goed (zwembad, paardenbak, woonhuizen voldoende om 3 normale gezinnen te huisvesten etc etc).



Dat je de onderkant van de samenleving niet kan laten verpieteren snapt de VVD ook wel, dan krijg je het electoraat ook over je heen. Dat doen ze dan door het in stand houden van huurtoeslag (en andere toeslagen) welke moeten worden opgehoest door de grote groep burgers die net boven het minimum zitten. De VVD zegt dat ze tegen nivellering zijn maar bedoelen te zeggen dat ze de grote jongens ervan willen ontzien. Onderin is er inmiddels zoveel genivelleerd dat het eigenlijk al niet meer uitmaakt of je een jaarinkomen hebt van € 15.000 of ongeveer € 30.000. Verdien je net boven de € 35.000 heeft hr Blok van de VVD nog iets bijzonders verzonnen, je bent dan 'scheefwoner' en je moet extra huurverhogingen voor lief nemen. Dacht je veilig te zitten in een sociale huurwoning met een plafond in de huurprijs, dan geldt ook die veiligheid niet. Ze blijven het wel een sociale huurwoning noemen maar de huur mag toch boven die huurgrens worden getild (met mogelijk verlies van eventuele toeslag).



Als je dat alles vergelijkt met de handschoentjes waarmee de huidige woningeigenaren en de renteaftrek worden benaderd is het onderscheid in benadering erg groot. De woningeigenaar moet er op kunnen vertrouwen dat zijn woning hem datgene gaat kosten wat hij vooraf had berekend. Dat voorrecht geldt niet voor de huurder, die betaald alsmaar meer (tenzij hij dat zelf niet kan, dan betaalt zijn buurman voor hem erbij middels het toeslagensysteem).



De modale starters krijgen het nog frustrerender voor de kiezen; ze moeten al eigen geld meebrengen om een eigen woning aan te kunnen kopen en daar moeten de modale starter voor sparen. Heb je wat spaargeld en wordt je geconfronteerd met heffingen in box 3 dan kan dat weer leiden tot extra huurverhoging of mogelijk verlies van huurtoeslag. De starters met rijke ouders (zullen merendeels VVD-stemmers zijn) hebben dat probleem minder, die mochten tot voor kort zelf belastingvrije schenkingen aan de startende kinderen doen als het geld maar voor financiering van een eigen woning wordt gebruikt. Dit ging onder het mom 'minder hypotheek' noodzakelijk. De rijke starters maakten gretig gebruik van die regeling alleen werden de hypotheken niet minder maar de huizen gewoon groter en had de VVD het merendeel van de samenleving weer opgelicht en hoeft er gewoon weer minder succesieheffing betaald te worden door de rijkeren.



Al hetgeen ik hiervoor beschreven heb werd allemaal als 'ondersteunende maatregelen' en 'regulerende maatregelen' gebracht waardoor iedereen betaalbaar zou moeten kunnen wonen in Nederland.Door de lange periode dat de VVD politiek dominant heeft kunnen acteren zie je echter dat ze alles bij elkaar zitten te liegen (en helaas gaan ook de huidige coalitie partners daar in mee) althans hebben niet de ballen om zich te verzetten.



De actuele stand van zaken is dat de starter geen woning meer kan kopen en ook het huren is problematisch. Door de opgelegde solidariteit kunnen de modale inkomen niet meer mee in de ontwikkeling van de huurprijzen maar ook niet meer in de markt voor de koopwoningen. Na de crisis bleek dat de zittende huiseigenaar de hele crisis eigenlijk niets had gekost maar wel maximaal mag meeprofiteren aan het herstel.



Dat alles overziende is om te walgen. Laten we nu eindelijk met zijn allen de problemen eens daar aanpakken waar ze zitten. Bij de huidige renteniveaus heb je eigenlijk geen onbeperkte renteaftrek nodig. Leg een plafond in hetgeen wat aftrekbaar is want een extreme grote villa heeft niets meer te maken met de levensbehoefte 'wonen', dat is gewoon luxe. Dus niet voor iedereen het rente aftrek afschaffen maar gewoon een plafonf instellen. Daarnaast -als je van renteaftrek gebruik hebt gemaakt- ook over de evt verkoopwinst laten betalen. Waarom mag de rijke wel een dergelijk voordeel hebben maar Jan Modaal niet (want die komt tegenwoordig al niet eens meer bij de bank aan tafel, laat staan dat hij een hypotheek kan krijgen om een woning tegen de huidige prijzen te kopen). Uiteindelijk moet men zich ook realiseren dat de huizenprijzen extra worden opgejaagd door het feit dat hypotheekrente kan worden afgetrokken en al helemaal als de rente extreem laag staat. Stel als norm in dat je hypotheekrente alleen mag aftrekken als die hoger is dan bv 4%.



En zo zijn er tal van maatregelen te bedenken die er voor kunnen zorgen dat problemen op de huur-/woningmarkt voor iedereen betaalbaar blijven, niet alleen voor de VVD-volgers. Wat zou er bv mis zijn om tijdelijk een Belasting in te stellen voor het aantal m2 woonruimte waar de woningeigenaar gebruik van kan maken. Voor de huurder is dat ook aan de orde, die betaalt er naar.



Het investeringsplan dat de VVD voor de aanbouw van extra huurwoningen heeft bedacht is trouwens ook weer een heel bijzondere; -gebruikelijk is dat men een investering pleegt en vervolgens de prijs voor de afzet zodanig calculeert dat men minimaal quitte zal spelen maar bij voorkeur winst kan maken. Bij de huursector moeten overige huurders jaar op jaar meer huur betalen onder het mom 'ondersteuning van financiering van de noodzakelijke aanbouw nieuwe woningen'.



In dit democratische land zou je dan verwachten dat allerlei instituten -waar we ook voor betalen- die zijn opgericht om voor het nodige evenwicht te zorgen (denk bv aan de Huurdersbond en andere consumetenorganisaties) ook nagenoeg niets ondernemen.



Conclusie; niet alleen de woningmarkt is verziekt, de hele samenleving is verziekt. De woningmarkt is alleen een tool die wordt gebruikt om het voor de welgestelden extra leuk te houden en de rekening bij modaal neer te leggen.