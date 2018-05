Royce haal even RDS even eruit en zie wat er dan van deze stijging overblijft... Weet je 10 dagen op rij groen, en jij zoals iedereen hier zegt gewoon, dat is normaal... Maar dit is alles behalve normaal!



Zal wel dag 11 uit geperst worden, want ja de belangen liggen nu eenmaal hoog, hoger, hoogst!



Sterkte vandaag, helaas zit ik nog met een FDAX short en FTSE short... en die zijn nog gekker dan hier in Amsterdam