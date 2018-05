Fondsenrondje: Tien! Tien! Tien!

Kijk maar, de AEX stijgt nu al voor de tiende dag op rij, maar per saldo zijn we nog geen 3% opgeschoten. Het is grofweg nog maar een procentje tot jaartop 572,81, maar in dit tempo kan dat nog wel een weekje duren. Als het al zo ver komt.

Marktbreed ben ik ook snel klaar, overal nullen voor de komma. Echt groot nieuws of ophef is er ook niet. Het is zelfs redelijk rustig in Italië. Milaan plust gezellig mee met de rest en de Italiaanse rente doet drie basispuntjes meer.

Alle Europese indices staan nipt in de plus

De Amerikaanse futures dippen wel iets

De dollar staat op en rond 1,181

De rentes beginnen nu toch te lopen, zeg maar twee basispuntjes er bij overal

Olie plust wat, goud en bitcoin moeten iets terug: het stelt weinig voor

De meeste aandelen op het Damrak tutten maar wat mee met de AEX, maar er zijn een paar uitzonderingen. Eerst de bedrijven met rapportages.

Enorme opluchting bij Altice op de echt niet al te opzienbarende Q1's. Of is pure speculatie een betere omschrijving? Lange termijnbeleggers hebben hier echter nog niets te zoeken, meent Nico.

Niettemin zullen de cijfers goed ontvangen worden en valt er speculatief een ritje te maken. Belangrijk is dat er weer perspectief komt inzake het zelfstandig overeind houden van de ebitda, waarmee de rentelasten betaald en de schulden langzaam maar zeker afgebouwd kunnen worden.

Nog een hoogspeculatief fonds met cijfers en publiekslieveling hier op IEX. Nu een dikke min, maar er stond ook een plus op het bord. De koers van Pharming reageert als een kip zonder kop op de Q1-cijfers mét winst. Fijn, maar hoe nu verder lijkt het koersgeweld op te duiden?

De andere fondsen met Q1-rapportages:

Cijfers zijn niet zo geweldig, extra besparingen vallen mee en de financiële ratio's zijn ijzersterk: hiermee is de rapportage en de koersreactie daarop van NN wel zo ongeveer samengevat

VolkerWessels rapporteert lauwe cijfers en zo is de koersreactie. Het fonds is nu precies een jaar genoteerd en staat teleurstellend onder de uitgiftekoers van destijds

Zomaar tussendoor, maar HAL rapporteert een nettovermogenswaarde van €142,15 per aandeel. Het (beleggings)fonds doet geen uitspraak over de winst in 2018. De koersreactie is verwaarloosbaar

Er is welgeteld één advies nu:

NN: naar €42 van €41 (buy) - KBC

Verder nog iets? Schrapen:

Zeker, AMG is door €50 en staat op het hoogste niveau sinds 2008. Nieuws is er niet

Ja, de volatiliteit loopt wel ietsje op vandaag, maar het is mij een raadsel waarom Flow Traders zo hard gaat

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.