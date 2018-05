Goedemorgen AJK, gezellig.

Terloops schrijf je weer: "De rentes stijgen één à twee basispunten."



Jullie onderschatten het belang. Bij elk basispunt stijging juich ik. Omdat het volgens Knot en de zijnen bepalend is voor de vraag of onze pensioenfondsen wel genoeg geld in de pot hebben. En idd, het scheelt best wel wat. Reken zelf maar uit hoeveel 0,01% van >1400 miljard is. (>1700 incl. levensverzekeringen).

Voor belangstellenden: als je de 10-jaarsrente en de 30-jaarsrente op de iex-site middelt, zit je aardig in de buurt van het gemiddelde van Knot's 'rentetermijnstructuur'. Oftewel de beruchte rekenrente.



Heel pensioenland siddert daarvoor. Volgens ouderwetse actuarissen (en Knot) terecht. Want bij elk basispunt (0,01%) daling van de rekenrente stijgen de verplichtingen van pfn met ca 0,17% en dalen de dekkingsgraden met ca 0,1%. Althans volgens achterhaalde, om niet te zeggen fossiele, actuariële denkwijzen.



Maar in mijn hart (en rekenhoofd) vind ik het allemaal onzin. Die fictieve 'rekenrente' (nu zo'n 1,5%) als verondersteld toekomstig rendement slaat helemaal nergens op. Het wordt hoog tijd dat we de noodzakelijke reserves en buffers van pfn op een andere manier gaan berekenen.