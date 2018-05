Vooruitblik: KPN, Fugro en Flow

Voordat ik van wal steek, eerst even dit. Vrijdag over een week, 1 juni, bent u van harte uitgenodigd in de RAI te Amsterdam voor de IEX Beleggersdag.

Wat vroeger dan normaal, want ik heb een druk programma vandaag. Ik begin deze vooruitblik met een terugblik. De eerstekwartaalcijfers zijn achter de rug, en daarbij staan we weer op het punt waar de correctie begon.

Die correctie begon zo rond 2 februari dit jaar. De AEX sloot op 23 januari op het hoogste punt dit jaar 570,60. In grafiekvorm ziet dat er zo uit.

Nou lijkt dat een enorme correctie, maar in het langetermijnplaatje van de herbeleggingsindex, waar ook het uitgekeerde dividend weer bij opgeteld wordt, valt het al minder op. Toch is het wel een aardig pullbackje geweest.

Laat ik eens wat dieper in die correctie duiken, want het was een hele aparte. De aanleiding, of reden voor zoiets is altijd onduidelijk en iedereen kan dat achteraf naar zichzelf toe praten, maar feit is dat het een paar bijzondere dagen waren begin februari.

De AEX sloot op 23 januari op de hoogste stand van het jaar. (570,60). Vanaf 2 februari begon de boel te zakken tot een diepste punt van 516 maar inmiddels zijn we, als ik wat dividend meereken, ongeveer weer waar we de 23ste vertrokken. De slotstanden van de AEX in die eerste februariweek:

vrijdag 2 februari: 550,08

maandag 5 februari: 542,65

dinsdag 6 februari: 526,18

woensdag 7 februari: 536,36

donderdag 8 februari: 526,12

vrijdag 9 februari: 518,33

Reden of aanleiding voor zo'n correctie is lastig te verklaren, aanleiding was in ieder geval een probleem bij de uitgever van gestructureerde vix-producten. Ik kom daar later nog op terug, bij Flow Traders. De officiële reden die we dan vaak in de krant zien luidt vaak zo (van de NOS0-website van 5 februari):

Enfin, we willen natuurlijk altijd een verklaring horen voor alles wat er gebeurt, en uiteindelijk is de serie renteverhogingen door de Fed wel hetgene waar iedereen zich niet zozeer zorgen om maakt, als wel bang voor is.

Wat gaat er gebeuren met de massa geld die nu in aandelen in gepompt en die straks misschien weer naar obligaties gaat? Hoe gaan met schuld beladen bedrijven reageren op de hogere rentes?

En hoe zit het eigenlijk met al die overheden, van Zuid-Europees tot Noord-Europees, die inmiddels hun uitgavenpatroon hebben aangepast aan de huidige lage rente? En het volgende probleem komt er al weer aan: hoe gaan we die olieprijs van $100+ straks verteren?

Economie loopt op rolletjes

Aan de andere kant: de economie loopt nu op rolletjes en de meeste bedrijven verdienen goed geld. Veel bedrijven hebben inmiddels nettokasposities maar worden door hun aandeelhouders gedwongen gebruik te maken van de goedkope leenfaciliteiten.

Ahold bijvoorbeeld zit zeer ruim in haar jasje maar is gewoon voor €2 miljard eigen aandelen aan het inkopen. Dat is ca. 8,3% van de beurswaarde van het bedrijf. Unilever, nog zo'n bedrijf dat keurig opgepast heeft ten tijde van de financiële crisis, koopt dit jaar voor €6 miljard dit jaar eigen waar in.

Kort na de crisis streefden bedrijven een netdebt/ebitda van 2 na. Dat betekent dat de nettoschulden (totale schulden - kaspositie) maximaal 2 maal de brutowinst mocht zijn. Nu, bijna 10 jaar verder, doet een mastodont als Unilever hetzelfde, maar dan komend vanaf de andere kant:

London/Rotterdam – Unilever PLC and Unilever N.V. today announce the commencement of a programme to buy back shares with an aggregate market value equivalent of up to €6 billion, as previously announced on 19 April 2018.

The programme is in line with the Group’s objective of targeting a net debt to EBITDA ratio of 2.0x. and our intention to return the expected after-tax proceeds upon completion of the spreads disposal to shareholders, unless more value-creating acquisition alternatives arise.

Ja, de tijden veranderen. Doorlopend.

Aandelenbewegingen

Laten we eens kijken wat er met de verschillende aandelen is gebeurd in de tijdsspanne sinds 23 januari. In de onderstaande tabellen ziet u de procentuele verschillen per aandeel tussen 23 januari (570,60) en donderdag 17 februari (568,96).

Ondanks dat de AEX dus per saldo zo goed als onveranderd is, zien we grote verschillen bij de onderliggende aandelen. Laten we per index even kijken waar de verschillen zitten. Achtereenvolgens gaan we langs de AEX, de AMX en de kleinere index AScX.

AEX - Signify en Philips

Hier en daar worden de percentages wat vertekend door grote dividenden, maar het overall plaatje is duidelijk.

De banken doen het niet goed dit jaar, Shell is natuurlijk sterk bezig met $80 voor een vaatje zwart goud en grootste negatieve uitschieter is Signify. Voor bij wie geen lampje gaat branden bij die naam, Signify is de nieuwe naam van Philips Lighting.

Ook hier een anomalie: doorgaans kan je beter het afgesplitste deel van Philips kopen en dat financieren met het moederschip. Gedurende de afgelopen drie maanden was het andersom.

AMX - Air France en Flow Traders

Een divisie lager zijn de verschillen nog meer uitvergroot. Air France heeft last van kamikazepiloten die hun eigen bedrijf te gronde richten terwijl Flow Traders optimaal gebruik gemaakt heeft van de beurscorrectie en in een paar dagen tijd misschien wel €100 miljoen bij elkaar verdiend heeft.

Wereldhave moest het dividend verlagen omwille van meer investeringen in de winkelcentra. PostNL is een politiek wespennest: Herna Verhagen wil dat de overheid ingrijpt en Sandd verbiedt, of dwingt met PostNL samen te gaan. Het land is te klein voor beide partijen inzake postgebied.

AScX - Fagron en Beter Bed Holding

Fagron is weer aan de beterende hand na het echec van twee jaar geleden. Waterland heeft het uiteindelijk geweldig gedaan door op €5,16 een grote claimemissie door te voeren. Vooral voor zichzelf trouwens.

Beter Bed moest opnieuw een omzetwaarschuwing geven, terwijl we eigenlijk dachten dat de grootste ellende nu wel achter de rug was. Inmiddels staat het aandeel onder de €8, al is er de laatste dagen wat vraag in het aandeel.

Ik ben al enige weken op zoek naar een aanknopingspunt om het optisch goedkope aandeel op Kopen te zetten, maar vooralsnog kan ik er geen chocola van maken. Binnenkort op IEX Premium meer hierover. Accell en Beter Bed hebben één overeenkomst: de ceo van Accell zat tot verleden jaar bij Beter Bed.

Ton Anbeek dacht een geoliede machine binnen te stappen, maar voorlopig zijn de problemen in Heerenveen legio. De oplossing is simpel: een belletje naar Pon, of er nog te praten valt over dat bod van €33,72 maar dat zal wel teveel gevraagd zijn. Letterlijk en figuurlijk.

Op de IEX Watchlist, bij IEX Premium, verzamelen we een groep aandelen die wij interessant vinden, bijvoorbeeld omdat er binnenkort iets te gebeuren staat, bedrijven die een spectaculaire groei doormaken of aandelen die bijna tegen een koopmoment aanzitten.

De lijst is nog wat langer dan hierboven , en ik heb de namen weggehaald, anders zou het niet fair zijn ten opzichte van de betalende leden. U moet dit zien als een soort tipparade, of een reservebank: aandelen die net tegen het eerste aanzitten.

Elke belegger zal wel zo'n lijstje hebben liggen of in zijn hoofd hebben. Wachtend op een goed instappunt, tot er weer geld binnen is, wachtend op bevestiging van een al eerder gevormde mening of op die ene koerstrigger.

Drie Nederlandse aandelen uit dit arsenaal wil ik vandaag kort toelichten. Het gaat om KPN, Flow Traders en Fugro. Alledrie staan ze op onze gezamenlijke, en ook op mijn persoonlijke watchlist. Ik zal een poging doen uit te leggen waarom.

KPN - Twee koerstriggers

Eén van de aandelen die ik op mijn (persoonlijke) watchlist heb staan is KPN. Ik vond het lang een te duur aandeel met nogal wat overnamepremie. Dat er verdere consolidatie aan zit te komen in de Europese telecommarkt geloof ik zeker, de rol van KPN daarin is echter minder duidelijk.

Toch zijn er wel een paar haakjes waardoor het aandeel weer op de radar kan komen. Ten eerste is er de nieuwe topman, Maximo Ibarra. Hij kreeg nog wat weinig aandacht tot nog toe, maar lijkt mij wel een mannetjesputter. Ten tweede komen er eindelijk prijsverhogingen aan.

1: Ibarra

Ibarra is in Colombia geboren maar heeft tevens de Italiaanse nationaliteit. Hij schreef in 2015 een boek over digitale transformatie. In een stuk over hem op MT.nl (hier te lezen) kunt u daar meer over lezen.

Zijn cv is als volgt:

2016 – 2017 CEO of Wind Tre

2012 – 2016 CEO & Managing Director of Wind Telecommunications

2009 – 2012 CCO Mobile and Fixed of Wind Telecommunications & CEO of Wind Retail

2007 – 2009 CMO and Head of Customer Management, Wind Telecommunications

2004 – 2007 CMO (Mobile Business Unit), Wind Telecommunications

2003 – 2004 Global Vice President Marketing & Communication, Benetton Group

2001 – 2003 Vice President Strategies & Business Development, Fiat Auto

2000 – 2001 Marketing and Sales Director, DHL International Italy

1996 – 2000 Several marketing-related roles, Vodafone Italy

1994 – 1996 Marketing analyst, Telecom Italia Mobile

In 2016 werd Ibarra manager van het jaar in Italië vanwege de innovatieve positionering van zijn bedrijf, het Italiaanse telecombedrijf Wind, en de ontwikkeling ervan in de digitale economie.

Bij Wind Tre staat hij trouwens nog steeds op de website (zie boven) als Wind CEO vermeld. Het mailtje naar PZ is kennelijk niet aangekomen. Ibarra is sterk in consumentenmarketing: hij werkt o.a. het grootste deel van zijn carriére in de telecom maar maakte ook uitstapjes naar Benetton, Fiat en DHL.

In mijn ogen is servicebereidheid de enige kurk waar een consumentenmerk op kan blijven drijven in de steeds moeilijker en competitiever wordende consumentenmarkt, en als dat Ibarra's specialiteit is, dan is hij de juiste man op de juiste plaats.

2: Prijsverhogingen

Een ander belangrijk punt is de aanstaande prijsverhogingen die eraan zitten te komen in de Nederlandse telecommarkt. Het sectormagazine Telecompaper rekende van de week alle laatste aanbiedingen door van de telecombedrijven die actief zijn in ons land.

KPN gaat per 1 juli de meeste abonnementen verhogen. Nieuwe klanten betalen voortaan €2,50 meer per maand voor internet en TV en ook de oude abonnementen gaan in prijs omhoog, variërend van 1 tot 4 euro.

Ik heb dit nog niet opgeschreven of daar is de bevestigingsmail al:

Hoppa, 5,8% erbij per 1 juli. Als iedereen dat accepteert, komt er een prima omzetstijging uit voor KPN later dit jaar. Toevallig werd ik van de week al twee keer lastiggevallen door het Ziggo callcenter die mij uiteraard de eerste drie maanden een zeer voordelig overstaptarief bood.

Als reden geeft KPN op, u ziet dat ook in bovenstaande mail, dat er meer investeringen in het netwerk nodig zijn (dat is waar) en de gestegen kosten voor content. En natuurlijk omdat het kán. Want als Tele2 straks van het toneel verdwijnt valt er in ieder geval één lastige concurrent weg.

Omzet moet omhoog

Het afgelopen jaar blonk KPN uit in het verlagen van de interne kostenstructuur, maar omzetverhoging zal toch echt moeten komen van meer klanten, dan wel een hogere ARPU, de Average Revenue Per User. Omzet is nog altijd p * q. Belangrijk daarom is of de voorgenomen overname van Tele2 door mag gaan.

Tele2 heeft sinds 2015 geprobeerd de Nederlandse telecommarkt open te breken, en met enig succes, maar kiest nu toch voor het snelle geld van T-Mobile. De overname is begin deze maand voorgelegd aan de Europese Commissie en die zal begin juni met een (eerste) uitspraak komen.

Als die groen licht geven blijven er nog drie grote telecomaanbieders over. Dat zal ook de prijzen voor de aanstaande frequentieveiling (begin 2019) wat lager doen uitvallen. Dus: terug naar omzetgroei door middel van prijsverhogingen en meer winst door lagere kosten. En dan maar n keer een mooi bod.

Flow Traders - €100 miljoen in een week?

De grootste stijger dit kwartaal is ongetwijfeld Flow Traders. Vorig jaar werd de handelsgroep uitgekotst door het serieuzere analistengilde. Het dieptepunt kwam toen Kempen en Co Flow een koersdoel van €17 opplakte met een keiharde Sell.

Kempen heeft nogal wat invloed en een aangeslagen aandeel in een zwakke markt is dan bijzonder kwetsbaar. In drie dagen tijd stond die koers op het bord. Nu kom ik uit de handelswereld en weet ik als geen ander dat wanneer er geen beweging is op de beurs, het moeilijk geld verdienen is.

Vrouwen bloot, handel dood gold doorgaans alleen voor hete zomers, maar Flow had sinds de komst van Trump in de VS te kampen met een extreem lage volatiliteit op de beurs. Toch wist het nog geld te verdienen en behaalde het vorig jaar een winst per aandeel van €0,85.

De grootste fout die je kan maken als analist is in mijn ogen het oneindig doortrekken van een trend. Elke beurshandelaar, runner of quoter had de analisten van Kempen kunnen vertellen dat de lage volatiliteit in de markt tot die tijd niet normaal was.

Daar een koersdoel op te baseren, hoe moeilijk de markt op dat moment ook was, vind ik een grote fout. Flow haalde haar gelijk nog voor de presentatie van de jaarcijfers op 9 februari. In het persbericht stond een cryptische zin:

'Year-to-date NTI is already more than considerably above the record quarter level of 3Q15 of € 92.8m, driven by a strong start of the year in combination with exceptional market circumstances'

Woorden als considerably, strong en significant zijn terug te voeren op de Schaal van Mock en met considerably bedoelde Flow dan ook 'tussen de 30 en 45%.

Omgerekend op de Schaal van Mock kwamen we destijds op een NTI (Net Trading Income) van €120 a 134 miljoen. De cijfers werden gepubliceerd op 9 februari, dus die winst werd behaald in de maand januari en de eerste 8 dagen van februari.

De maand januari kenmerkte zich door een uitzonderlijk lage volatiliteit, net als in 2017 overigens. Onderstaand ziet u van die periode de daggrafiek van de vix-future.

De grote groene candle is van 5 februari, de eerste, lagere van 2 februari. De correctieve beweging begon effectief pas op 2 februari, toen de S&P500 (op vrijdagavond) 2,1% zakte. Op de maandag erop daalde de Dow Jones Index intraday 1500 punten (-6%) en sloot de S&P500 uiteindelijk 4,1% lager.

De dagen erna, u zag het ook aan de slotstanden van de AEX hierboven vermeld, kregen we nog een paar enorme uitslagen waarvan die op donderdag 8 februari de grootste was: -3,7%. Daarna bleef het ook de hele maand februari en maart onrustig. Laat ik even Bartjens spelen:

Flow verdiende in het gehele vierde kwartaal van 2017, qua beweeglijkheid vergelijkbaar met de januari, €39,3 miljoen. Laten we zeggen dat januari wat extra omzet kende, en Flow in die maand ca. €20 miljoen verdiende.

€100 miljoen in een week?

Dat betekent dat er in de eerste 8 dagen van februari, ten tijde van deze grote correctie, €100 tot 115 miljoen verdiend zou zijn. Dat moeten inderdaad 'exceptional market circumstances' geweest zijn. De uiteindelijke NTI over Q1 kwam uit op 213,2 miljoen.

Vanaf 8 februari tot en met 31 maart moet er dan ongeveer 213 - 125 = €88 miljoen verdiend zijn. Dat is twee keer zoveel als in het laatste kwartaal van 2017. Dat terwijl zowel februari als maart een bijzonder hoge volatiliteit kenden. Die eerste week in februari was dus zeer, zeer exceptioneel:

januari: 20 miljoen

1e week februari: 105 miljoen

rest februari + maart: 88 miljoen

Totaal: 213,2 miljoen

In de bitcoin?

Mijn eerste gedachte was dat Flow in de bitcoin zat te handelen maar dat bleek niet de reden te zijn voor de sterke resultaten. De exceptionele marktomstandigheden hadden, zo gonst het in het wereldje, te maken met de grote verliezen die Credit Suisse leed met de handel in VIX ETF's.

Enkele slimme beurspartijen hebben Credit Suisse een handje geholpen met het opruimen van hun levensgevaarlijke shortposities in de VIX en op die maandagavond moet de VIX-future tot grote hoogte opgekocht zijn door een op hol geslagen risicomanager.

Logischerwijs zal Flow niets vertellen over de exacte details van die hoge verdiensten. Sowieso vanuit concurrentie-oogpunt, maar ook aandeelhouders zouden kunnen schrikken van de enorme bedragen die er om gaan. Dat zou namelijk kunnen duiden op een hoger risicoprofiel dan de onderneming wil doen laten geloven.

Hete brij

Op de conference-call van 9 februari wilde het management daar niets over loslaten. Ik laat u een paar screenshots zien uit de uitgeschreven tekst hiervan. Hilarisch is dat juist een analist van Credit Suisse probeerde te achterhalen wat Flow nu precies verdiend heeft aan de Inverse VIX-implosie. Kijk mee:

Het antwoord van Sjoerd Rietberg, co-ceo op de tweede vraag ziet u hieronder. Sjoerd kan zo de politiek in. Hij geeft helemaal geen antwoord op de vraag maar produceert wel een hoop tekst:

Martin Price is niet van de benauwde en waagt een tweede poging. Waarschijnlijk heeft hij op kantoor wel het een en ander meegekregen van de avonturen van Credit Suisse in de inverse VIX ETN's. Maar wederom pareert Rietberg de aanval zorgvuldig....

De volledige tekst van de conference call staat op de website van Flow. Ik vind dat een uitstekende service richting aandeelhouders en media. Dat mag ook wel eens gezegd.

Marktturbulentie komt altijd terug

Nu is het in dit geval geen goed voorbeeld, want die €100 miljoen zal ze niet snel weer lukken, maar het idee is duidelijk: er komt altijd weer een periode van échte marktturbulentie en dan zitten bedrijven als Flow op de eerste rang.

En misschien heeft Flow wat teveel risico genomen in die week: zij hebben wel laten zien dat wanneer er wat te verdienen valt, ze er goed bij zitten. Dat is wat je als aandeelhouder wil zien.

Inmiddels zijn de vrienden van Kempen ook weer tot bezinning gekomen en is het verkoopadvies met koersdoel €17 alweer bijna vergeten:

Kempen & Co. verhoogt het verkoopadvies voor Flow Traders naar houden https://t.co/ZntIImJmwM — Beurs Today! (@Beurs_Today) 16 februari 2018

Dit kan effectief niet, als je iets verkoopt, kan je het daarna niet houden. Daar moeten we toch eens een andere benaming voor gaan vinden. Bij Premium gebruiken we Neutraal in plaats van Houden.

Uiteindelijk verdiende Flow in Q1 €2,36 per aandeel en dat legt een prima bodem voor de rest van het jaar. De rust is inmiddels teruggekeerd op de beurs zodat in het ergste geval de winst per aandeel ergens rond de €3,50 uitkomt.

Krijgen we later dit jaar nog een paar keer een flinke correctie dan is €5 per aandeel ook geen utopie. Het dividendbeleid blijft ondanks de strengere kapitaaleisen ongewijzigd: minimaal 50% wordt uitgekeerd.

Dat betekent dat er over dit jaar waarschijnlijk minimaal €1,75 (5,3%) en misschien wel €2,50 (7,5%) uitbetaald gaat worden.

Fugro - Bodem gezien? Bodem gezien!

Fugro hebben we onze leden als kooptip gestuurd kort na de uitgifte van de laatste convertible. Het verhaal van Fugro is bekend: het was een prachtig aandeel dat zich volledig verkeek op de oliemarkt.

Terwijl er in 2013 een prachtig plan lag om de omzet te verdubbelen in de jaren erna, kwam de daling van de olieprijs als een donderslag bij heldere hemel. Uit mijn interview met cfo Paul Verhagen:

'Al voordat de olieprijs inzakte, kreeg de markt het al moeilijker; capital discipline werd het toverwoord bij onze klanten. De olieprijs stond toen nog rond de $80. Toen die begon te dalen, werden onze klanten nog terughoudender.'

Die convertible in oktober 2017 was al de tweede, en moest Fugro definitief helpen door de oliecrisis heen te komen. De omzet ging in die jaren drastisch omlaag en telkens moest het bedrijf de kostenstructuur aanpassen.

Eigenlijk had Fugro in die tijd nieuwe aandelen moeten uitgeven, maar als er vertrouwen is dat de markt binnen afzienbare tijd gaat aantrekken, is het zonde om te gaan verwateren op een beroerde prijs.

Het management moet zich dan wel de banken van het lijf houden, want officieel is er qua convenanten geen houden aan. Maar met wat kunst- en vliegwerk is Fugro erin geslaagd een emissie op pakweg 8 euro te ontlopen.

Uiteraard zal straks wel, wanneer de koers weer richting €20 of hoger gaat, de uitoefening van de convertibles voor een flinke verwatering gaan zorgen, maar dat is op dit moment een luxeprobleem. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Echte kooptrigger

De echte kooptrigger, voor langetermijnbeleggers, kwam eigenlijk pas bij de kwartaalcijfers eind april. Eindelijk klonk het verlossende woord: de omzet gaat weer omhoog.

"As a group, we continue to focus on price improvement, cost control and positive cash flow generation. We expect results to improve compared to last year. Where we previously guided for a stabilization of revenue, we now expect an increase for the full year."

Bovenstaande uitspraak was van de afscheid nemende ceo Paul van Riel. De omzet gaat weer omhoog, en ondanks dat er nog steeds sprake is van overcapaciteit, meldde men toch een 'strong price recovery'.

De koers veerde die dag hard op. De openingskoers lag ergens rond de €12,50 en daarna ging het al snel door richting €13 en €13,40. Technisch gezien was er een vlagpatroon, wat wijst op een voortzetting van de stijging. Of €15 het eindpunt is hangt natuurlijk samen met de robuustheid van de olieprijs.

#Fugro is eerder uit de bullflag gebroken. Kan op weg naar de €15! pic.twitter.com/0XQhBE4tbI — Justin Blekemolen (@JustinBlekemole) 17 mei 2018

Feit is dat een beetje extra omzet nu snel bijdraagt tot een hogere winst, zeker als er sprake is van een sterk prijsherstel. Daarmee denk ik dat de winstprognoses die analisten nu voor de komende jaren hebben staan fors omhoog kunnen.

Veel shortsellers

Fugro is het meest geshorte aandeel van het Damrak. Die shortpercentages moeten gemeld worden bij de AFM, die alleen de shortpercentages boven de 0,5% laat zien. Op de website shortsell.nl ziet u die opgetelde percentages. Wat ze daar ook doen, is de afgemelde percentages erbij optellen.

Dat komt doordat partijen die net onder die grens duiken van 0,5% waarschijnlijk niet helemaal in één keer afbouwen. Het totaal officieel geshorte percentage staat nu op 15%, inclusief de shorters die onder de 0,5%-grens zitten komen we op 25%. De waarheid zal ergens in het midden liggen.

Short als hedge convertibles

Hieronder ziet u de opbouw van dat shortbestand in de loop van de tijd. De twee converteerbare obligaties die Fugro uitgaf ( de eerste in oktober 2016 en de tweede eind oktober 2017) hebben als vanzelf dat percentage behoorlijk beinvloed.

Een converteerbare obligatie is een obligatie met een call-optie er opgeplakt. Die calloptie kun je hedgen met bijvoorbeeld bestaande calls dan wel aandelen. Kopers van deze convertible zullen waarschijnlijk een deel short-aandelen er tegenover hebben staan.

De zeer matige jaarcijfers over 2017 gaven opnieuw aanleiding de sell knop nog eens flink in te drukken. Vreemd genoeg is het shortpercentage de laatste weken, ondanks de felle koersstijging, nog niet heel erg afgenomen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de shortposities op andere manieren zijn gehedged. Wat ik wel zag was dat een bekend shortfonds, van Nederlandse origine, Lucerne Capital, dat kort voor de cijfers juist een longpositie opbouwde van meer dan 5%.

Boskalis-soap

Nog even over de soap Boskalis/Fugro: op 20 april deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak rond Boskalis en Fugro. Deze kwestie is allang afgewikkeld sinds Boskalis de laatste restanten op €14,50 overboord gooide, maar de uitspraak van de Hoge Raad is voor beursgenoteerd Nederland wel van belang.

Het agenderingsrecht van aandeelhouders: hoever reikt dit recht?



Achtergrond



Boskalis Holding B.V. (hierna: ''Boskalis'') was tot voor kort aandeelhouder in Fugro N.V. (hierna: ''Fugro''). Fugro hanteerde drie beschermingsconstructies. Boskalis had bez… https://t.co/nP3kTolU6E — Dirkzwager (@dirkzwager_nl) 30 april 2018

Boskalis wilde één van de drie beschermingsconstructies opheffen en had daartoe een aanbeveling gedaan voor een stemming op de AVA. Fugro weigerde een stemming te agenderen. Vraag: wie is er nou eigenlijk de baas bij een bedrijf?

Uitspraak Hoge Raad

Kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat het management van een onderneming zijn oren niet hoeft te laten hangen naar de aandeelhouders:

'De Hoge Raad oordeelt dat het bepalen van het beleid en de strategie van een vennootschap en de met haar verbonden onderneming in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van de vennootschap.

Het bestuur is niet verplicht om de algemene vergadering daaromtrent te consulteren. Hierdoor kunnen aandeelhouders en certificaathouders het bestuur van de vennootschap niet ertoe verplichten een onderwerp dat een aangelegenheid is van het bestuur ter stemming op te nemen in de agenda van de algemene vergadering, zo oordeelt de Hoge Raad.

Met andere woorden: Boskalis mag als aandeelhouder van Fugro het bestuur verzoeken de beschermingsconstructie van Fugro onderwerp van gesprek te laten zijn op de aandeelhoudersvergadering, maar het bestuur is niet verplicht om over dit onderwerp te stemmen.

Voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad kunt u hier terecht. Via deze link komt u op de website van Dirkzwager, een groot advocatenkantoor uit Arnhem/Nijmegen.

Agenda komende week

Het wordt een beetje een saai weekje ben ik bang, er staat weinig op de kalender. Er komt nog wel een sloot dividend uw kant op, wat inkoopmanagers indices en zo hier en daar een AVA.

21 mei

00:00 Beurzen Duitsland & Zwitserland dicht ivm Tweede Pinksterdag

01:50 Japan handelsbalans

08:00 Ryanair jaarcijfers

09:00 HAL Trust notering €3,10 ex-dividend

09:00 Intertrust notering €0,33 ex-dividend

09:00 Brill notering €4,32 ex-dividend

22 mei

08:00 ASR Q1-cijfers

09:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

09:00 Euronext notering ex-dividend

10:00 Royal Dutch Shell AVA

15:00 Porceleyne Fles AVA

22:00 HP Q1-cijfers

23 mei

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

08:00 Duitsland BBP Q10,3% QoQ

08:00 Marks & Spencer Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q10,3% QoQ

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI mei53,5

09:00 Frankrijk flash services PMI mei57,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI mei57,8

09:30 Duitsland flash services PMI mei53,0

10:00 EU flash manufacturing PMI mei56,0

10:00 EU flash services PMI mei54,7

10:30 VK inflatie CPI apr0,5% MoM

14:00 Ralph Lauren Q1-cijfers

14:00 Tiffany's Q1-cijfers

14:00 Lowe's Q1-cijfers

15:00 Pharming AVA

15:45 VS flash manufacturing PMI mei56,8

15:45 VS flash services PMI mei55,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr680K

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed notulen

24 mei

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen jun10,8

08:00 DPA notering €0,02 ex-dividend

10:30 VK detailhandelsverkopen apr0,6% MoM

13:30 ECB notulen

14:00 GAP Q1-cijfers

14:00 Best Buy Q1-cijfers

14:30 VS jobless claims219K

16:00 VS verkopen bestaande woningen apr5,53M

25 mei

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen mei

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima mei101.9

10:30 VK BBP Q10,1% QoQ

14:00 Foot Locker Q1-cijfers

14:30 Corbion AVA

14:30 VS orders duurzame goederen apr-1,4%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei98,8

Fijne Pinksterdagen, morgen zijn de Euronext-beurzen geopend, net als het VK en Wall Street. De Duitse en Zwitserse beurs zijn dicht. Het laatste woord is aan Janneke.

