Vandaag, Tweede Pinksterdag zijn de meeste beurzen geopend. Afgezien van de Duitse en Zwitserse beurs, wat toch wel wat omzet en richting scheelt, gaan we dus gewoon van start vandaag.

Belangrijkste nieuws is de volgende stap in de handelsbetrekkingen tussen China en de VS: er is een akkoord gesloten waarin bepaald werd dat de extra importtarieven die Trump wilde instellen (over een bedrag van $150 miljard) voorlopig van de baan zijn.

Breaking News: The U.S. has put on hold its plan to impose sweeping tariffs on China as it presses forward with talks to reduce its trade deficit with Beijing https://t.co/KempFyRzU3 — The New York Times (@nytimes) 20 mei 2018

Dit schrijft de redactie van RTLZ erover:

Wapenstilstand in handelsoorlog tussen VS en China: sancties voorlopig opgeschort in afwachting van een deal https://t.co/37DXwpx2VM pic.twitter.com/zHsFr8X1hA — RTL Z (@RTLZ) 21 mei 2018

Minister van Financiën Steven Mnuchin leidde de Amerikaanse delegatie die met de Chinezen drie dagen rond de tafel zat vorige week. Er zingt een bedrag rond van $200 miljard als zijnde het bedrag waarmee China hun handelsoverschot met de VS wil verlagen.

Bij welk werelddeel die $200 miljard dan weggehaald wordt staat niet vermeld. Die $200 miljard is overigens geen officieel getal, misschien hebben de Chinezen gewoon weer wat tijd gewonnen. De komende dagen zal wel blijken wie nou precies wie bij de poot heeft gehad, of dat er daadwerkelijk een deal is ontstaan.

Futures omhoog

Voorlopig varen de futures er wel bij al valt het enthousiasme in het Verre Oosten wat tegen. De dollar trekt wel verder aan, 1,175 inmiddels. Dat is goed voor veel AEX-fondsen.

[World Index] Nikkei225 +99.14(+0.43%) SSEC +0.79% Sensex -0.24% Straits Times +0.87% Kospi +0.29% [Forex] EURUSD 1.1751 (14:05) — Realtime World Index (@w_index_us) 21 mei 2018

De AEX lijkt anderhalf punt hoger te willen openen, ergens rond 568-569. Door toestanden in Venezuela is de olieprijs opniew wat opgelopen: de VS erkennen de verkiezingsuitslag van gisteren ( Maduro won) niet en dreigen met oliesancties.

Altice

De getroubleerde kabelaar annex telecommer gaat deze week haar corporate action doorvoeren. Het belang in het Amerikaanse Altice USA (ATUS) wordt gedistribueerd naar de aandeelhouders. Op Premium kunt u lezen hoe de hele exercitie in elkaar steekt, het is voorwaar geen kattenpis.

Morgen gaat het Nederlandse aandeel 'ex-dividend': dat betekent in dit geval dat het Amerikaanse deel losgekoppeld wordt en dat er (met de koersen van vrijdag indachtig) een koers van theoretisch €1,94 overblijft.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er zijn nog een handvol cijfers:

Prijsvechter Ryanair waarschuwt dat zijn resultaten de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, door hogere kosten en het stabiliseren van tarieven. Dat deed de onderneming maandag bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

De Duitse chipfabrikant Infineon Technologies geeft de komende zes jaar circa 1,6 miljard euro uit voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Oostenrijk. Daarmee wil de onderneming inspelen op de toenemende vraag naar halfgeleiders, voor gebruik in auto's tot windturbines.

Branchevereniging Bovag en fietsenfabrikant Accell hebben een akkoord bereikt over de wijziging van een aantal onderwerpen in de nieuwe contracten voor dealers van merken Batavus, Sparta en Koga.

De AFM meldt deze shorts:

De eerste shortpositie in AMG, en die Millennium jongens hebben nu al spijt, met een stijging van 5% op de eerste dag:

De agenda is rustig vandaag, Ryanair sombert maar heeft stevige jaarcijfers, HAL gaat ex-dividend (€6,20, waarvan de helft contant en de helft in aandelen) en ook Intertrust en Brill staan op de agenda met winstuitkeringen aan hun aandeelhouderts.

#Ryanair pessimistisch over komende jaren vanwege hogere kosten en het stabiliseren van tarieven https://t.co/VKVjgXigcp — DFT (@dft) 21 mei 2018

21 mei:

00:00 Beurzen Duitsland & Zwitserland dicht ivm Tweede Pinksterdag

01:50 Japan handelsbalans

08:00 Ryanair jaarcijfers

09:00 HAL Trust notering €6,20 ex-dividend

09:00 Intertrust notering €0,33 ex-dividend

09:00 Brill notering €4,32 ex-dividend

Een andere kijk op de zaak leest u in dit artikel van Bloomberg. Geschreven wordt dat hoogproductieve landen een spaaroverschot hebben en dat dumpen op de Amerikaanse financiele markten.

Overigens heeft Donald Trump de laatste drie dagen geen enkele tweet uitgestuurd over het vermeende handelsakkoord met de Chinezen. Wel een klein oppeppertje voor de New York Times:

Things are really getting ridiculous. The Failing and Crooked (but not as Crooked as Hillary Clinton) @nytimes has done a long & boring story indicating that the World’s most expensive Witch Hunt has found nothing on Russia & me so now they are looking at the rest of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 mei 2018

