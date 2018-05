Er is door de handel fors ingezet op lagere koersen van een aantal aandelen, en, toen kwamen er meevallende cijfers, veel vraag, en stegen ze.

Maakt de handel niets uit, gewoon even gewacht, tot de belangstelling weg was, en nu worden de koersen nog net voor de expiratie met zeer lage omzet zeer goedkoop fors lager gezet.



Ach ja, A'dam, heeft weinig meer met beleggen te maken.