Grote boze bella Italia

De voorsprong slinkt snel, maar de Italiaanse beurs is jaar nog de beste euro-aandelenmarkt. Inderdaad Nick, dit is echt weer typisch. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van is niet voor niets de lijfspreuk van iedere handelaar.

Ik weet niet hoe het kan, maar de Italiaanse beurs gaat dit jaar als een Ferrari pic.twitter.com/VACPcCNnXh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 mei 2018

Hier gaat het alleen niet over vandaag als het om Italië gaat. U bent intussen al van alles op de hoogte. Ik doe een kleine poging het nieuws een beetje voor u als belegger en handelaar te duiden, want moet u hier nou mee?

#Italy is threatening Europe with demand for debt relief: 5-Star, League want #ECB to forgive €250bn. Would cut a meagre 10ppts off Italy’s unsustainable debt/GDP ratio. https://t.co/tEY6CA58D4 via @welt pic.twitter.com/1tIkItKACb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 mei 2018

ABN Amro en ING

Ja, Italië in de bocht kán op een nieuwe EU-crisis uitdraaien, zo als her en der al wordt geroepen. De markten reageren er vandaag ook duidelijk op. De FTSE/MIB 30 doet nu -1,7% en de Italiaanse rente dikt maar liefst 13 basispunten aan. First things first, waar en bij wie zit het schuldenrisico?

Die zit vooral in Italië zelf en bij de ECB, dat voor ruim €300 miljard aan Italiaans schuldpapier op de balans heeft. ABN Amro heeft exposure en ING wat minder, dat is alles. Zo kunnen de Griekenland-scenario's meteen van tafel, want die schuld was/is vooral in buitenlandse handen. Lees: Duitsland en Frankrijk.

Even tussen ons, het zijn weer de bekende namen bij de banken, hé? :-)

In twee plaatjes waar en bij wie risico's zitten van mogelijke Italiaanse schuldentoestanden. Zie Europese bankenaandelen vandaag (grootste dalers dus) en dit (helaas wel wat oude) plaatje van @Schuldensuehner pic.twitter.com/gwxryObvTa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Maak u niet druk?

Over Griekenland gesproken: dat zit nog steeds in de EU en euro. Dat had in 2011 ook niet iedereen verwacht, om het zacht uit te drukken... Schrik daarom niet te veel van Italië en ga niet als een kip zonder kop aan uw portfolio morrelen, zou ik zeggen. De pasta wordt vast vast niet zo heet gegeten zoals die wordt opgediend.

Die mogelijk nieuwe Italiaanse regering met mogelijk dit programma - het is allemaal nog allerminst zeker - zet hoog in in de hoop er iets uit te halen, op wat voor terrein dan ook. En omdat Griekenland al ten koste van alles binnen de EU is gehouden, duidt er op dat de EU zeker Italië niet laat gaan.

Als die regering er komt, geeft dat vast veel gedoe, herrie en lawaai. Bedenk alleen bij alles of Unilever er minder ijsjes, Shell minder benzine, Akzo minder verf en Heineken minder bier door gaat verkopen. Dat antwoord is meestal nee. Zelfs destijds bij Griekenland. De verkopers van toen zaten scheef.