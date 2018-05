- advertorial -

Danish Mortgage Bonds vormen de op één na grootste obligatiemarkt in Europa, maar genieten weinig bekendheid buiten Denemarken. Paul Schram, oprichter van Irdaned’s Solid Bond Fund, maakt deze markt voor Deense hypotheekobligaties toegankelijk voor Nederlandse beleggers.

Het Solid Bond Fund van Irdaned Fund Management belegt specifiek in Triple A-rated Danish Mortgage Bonds. Het fonds is met name bedoeld voor (vermogende) particulieren en (ex-)ondernemers, die met een minimale inleg van 100.000 euro een veilige inkomstenbron met bovengemiddeld rendement zoeken.

Solidariteit en mededogen

Danish Mortgage Bonds vinden hun oorsprong in 1795 toen Kopenhagen door een brand werd getroffen en een groot gedeelte van de stad afbrandde, legt Schram uit. "Er werd toen een efficiënt en goedkoop systeem bedacht om kapitaal van vermogende particulieren met de nodige waarborgen beschikbaar te stellen aan mensen die het juist nodig hadden voor de herbouw van hun huis."

"Een kredietkas administreerde de rentebetalingen, onderpand en waarborgen tegen kostprijs en om zowel de hypotheeknemer als –gever te beschermen, werd er niet méér betaald dan strikt noodzakelijk."

"Dat is vandaag de dag nog steeds het uitgangspunt. Het effect daarvan is dat de rente die de hypotheeknemer periodiek betaalt volledig door die instelling wordt doorbetaald aan de obligatiehouder. De hypotheeknemer betaalt enkel een administratieve fee bij het afsluiten en/of wijzigen van zijn hypotheek."

Dat het systeem zijn waarde altijd heeft bewezen, komt naar voren uit het feit dat er nooit sprake is geweest van een default. Schram: "Hoewel dat geen garantie is voor de toekomst, is dat wel een veilige gedachte."

Danish Mortgage Bonds

Ontstaan in 1795

Nooit sprake van een default geweest

Bijna allemaal Tripe-A rated

Genoteerd aan de Nasdaq OMX Nordic

Totale marktwaarde bijna 375 miljard euro*

Bovengemiddeld rendement via SolidBondFund

*Per eind 2015

Grote verschillen

Instappers in het Solid Bond Fund moeten wat zij over het Nederlandse hypothekensysteem weten even naast zich neerleggen, adviseert Schram. "Anders dan in Nederland wordt het hypothekensysteem in Denemarken volledig bij wet bepaald. Tot voor kort was het zelfs een economisch delict als een bank hypotheken zou verstrekken."

Bovendien is concurreren op basis van verstrekkingsnormen uitgesloten, omdat iedereen in Denemarken bij wet standaard tot maximaal 70% van de woningwaarde mag lenen, vervolgt hij. "Het zijn alleen de (semi)overheidsgeleide hypotheekinstituten die de hypotheken en obligaties in de markt zetten. Het geld wordt opgehaald op de obligatiemarkt, waarbij de verschillende obligatieseries genoteerd staan op de NASDAQ OMX Nordic in Kopenhagen."

Maar misschien wel het grootste verschil met de Nederlandse hypotheekmarkt is dat men in Denemarken een hypotheek vrij mag aflossen of oversluiten, zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. En dat brengt Schram bij een wel zeer specifieke eigenschap van Danish Mortgage Bonds: de calloptie, die gewone obligaties niet hebben.

Rendementsoptimalisatie

"Als de rente daalt en Deense huizenbezitters besluiten om hun hypotheek af te lossen of om te zetten, kun je als belegger ‘gecalled’ en daarmee (gedeeltelijk) afgelost worden. Hierdoor reageren deze obligatiekoersen minder hard op rentewijzigingen dan het geval is bij een vergelijkbare asset class zoals bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties – die ook Triple A-rated zijn – met eenzelfde looptijd en rente."

"Zo’n calloptie heeft dus een dempend effect. Bovendien is het aangenaam dat deze aflossingen dan pro rata gebeuren en niet volgens het ons bekende systeem van (alles of niets) loting."

Beleggers mogen op basis van historie uitgaan van zo’n 5 à 6% rendement op jaarbasis maar het Solid Bond Fund rendeert inmiddels al flink daarboven. Schram: "Om dat extra rendement te genereren, gebruiken wij onze specialistische kennis om het percentage aflossingen of omsluitingen vooraf juist in te schatten om op een beweging te kunnen anticiperen."

Om het rendement verder te verhogen wordt bovendien belegd met een hefboom. "Wij lenen tegen een lager rentetarief bij om meer obligaties, met een hogere rente, te kunnen kopen." Schram vervolgt: "Maar dat is dus alleen verantwoord als de onderliggende beleggingen die je hebt en koopt zoals deze Deense Woning Obligaties super solide en liquide zijn."

Rolverdeling andersom

"In Nederland halen banken spaargeld op tegen een lage rente om vervolgens dure hypotheken te kunnen verstrekken om daarbij zelf het renteverschil op te strijken en kosten in rekening te brengen. Bij het Solid Bond Fund gaat dit precies andersom."

"Het Solid Bond Fund haalt goedkoop geld op bij de banken en koopt hier dan weer Deense hypotheekobligaties van. De rolverdeling is dus geheel andersom en daar profiteren beleggers van, en niet de bank."

"Hoewel beleggers ook rechtstreeks deze obligaties zouden kunnen aanschaffen blijkt dat in de praktijk toch vaak lastig omdat lang niet alle Nederlandse intermediairs een lijntje hebben met de obligatiebeurs in Kopenhagen", aldus Schram.

"Daarnaast zijn er zoveel verschillende obligatieseries, met allemaal net iets andere kenmerken, dat het voor de particulier lastig zo niet ondoenlijk is, de best passende eruit te pikken. Wij bieden met ons Solid Bond Fund juist eenvoudig toegang tot een mandje van die Deense Triple A-hypotheekobligaties, zonder dat beleggers zich met selectie en beheer hoeven bezig te houden."