Het is een beurs ABC'tje, ofwel het eeuwige touwtrekken tussen risicovolle aandelen en veiligere (staats)staatsobligaties. Simpel gezegd wilt u voor uw hogere aandelenrisico ook een hoger vergoeding dan voor uw lagere obligatierisico. Ofwel, het is een wedstrijd dividend versus coupons.

Met die lage rentes in de afgelopen jaren en ook nu nog is dit eigenlijk in de hele gekapitaliseerde wereld geen issue. Op de AEX maakt u bijvoorbeeld nu 3,4% dividendrendement, terwijl onze tienjaars staatsobligaties een lousy 0,8% doen. Dan is de keuze niet zo moeilijk en de AEX vaart er wel bij.

Hoe anders is het in Amerika. Op de S&P 500 beurt u 2,4% dividendrendement, terwijl u ruim 3% op de veilige zogenaamde ten year treasury's krijgt. Dan gaat u toch nadenken. Vandaar deze vraag ook van Bank of America Merrill Lynch aan fondsmanagers, wanneer zij aan de Great Rotation beginnen.

Zo heet de draai ook wel van aandelen in obligaties, of andersom. Het antwoord:

3.60% not 3.06% is the magic #yield level at which #stocks would start to crumble! pic.twitter.com/KurRoL2DNz — jeroen blokland (@jsblokland) 16 mei 2018

Niets te zien hier?

Die 3,6% staat nog (lang?) niet op het bord. Hoe zit het met het verleden? Wat deed de S&P 500 als inderdaad de rente het dividend inhaalde, of vice versa? Nick heeft een grafiek gemaakt van die drie. Inderdaad kruist de rente regelmatig het dividend, maar de S&P 500 lijkt daarop ad random te reageren.

Dit soort één-tweetjes kunnen wij in de historische grafiek niet terugvinden. Hoe lees jij dit? pic.twitter.com/AHBynuBXQG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 mei 2018

Of kijk ik verkeerd? Want als ik de hele lange, tot 1870 teruggerekende S&P 500 van professor Robert Shiller zie, lijkt die uit te schreeuwen dat rentes versus de waardering van aandelen handelen. Maar goed, dat is heel wat anders dan dividend of koerswinst.

Bestaat de grote draai wel?

Een van de best gelezen stukken dit jaar op IEX is De grote draai van Ben Leppers. Daarin toont hij met harde data aan dat Grote Draaien eigenlijk niet klip en klaar te vinden zijn in de beurshistorie. Het is niet keihard aan te tonen. Neem daarom die keuzes van die Amerikaanse fondsmanagers niet te letterlijk.

Die gaan echt niet zitten wachten tot er exact 3,6% op het bord staan en dan hupsakee, in één keer hun hele porto omgooien en daarmee meteen aandelen laten crumbelen. Die zijn waarschijnlijk nu al bezig. Houd wel in de gaten hoe dit verloopt, want daar kunnen we in Europa lessen uit leren, als ook hier de rente...

Eens gaat die ook hier stijgen, maar geen agenda die u dat vertelt. Zo is het ook met die grote draai. Die is er wel, maar u merkt het niet op dagbasis. Pas als u op zekere dag een lange grafiek open trekt, ziet u ineens dat in een periode van weken, maanden en misschien wel jaren er toch iets is veranderd.

Oh ja, laat u alleen niet gek maken. De usual suspect beursroeptoeters die u op zeker gaan vertellen dat we ten onder gaan aan hogere rentes, zijn - ik geef het u op een briefje - dezelfde die jaren geleden riepen dat we waren gedoemd door de rentes die naar nul en zelfs daaronder gingen.