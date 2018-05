IEX Premium: Wekelijkse optietip Opties, Overig, Over premium

Sinds 1 juni krijgt u wekelijks bij IEX Premium een optietip. Leden die graag met opties werken kunnen op basis daarvan met een optieconstructie de markt op. Als basis dient altijd de fundamentele analyse die de beleggersdesk heeft gemaakt over het desbetreffende aandeel. Via een optieconstructie zullen we dan op een slimme manier gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de optiebeurs ons biedt. Dat kan de ene keer via een call spread zijn, de andere keer via een geschreven put; we zullen daarbij rekening houden met factoren als volatiliteit, looptijd en dividenden. Specialist Bart Peters De optietips worden geschreven door Bart Peters, een oude rot in het vak. Peters heeft 20 jaar ervaring als optiehandelaar en is sinds 2005 betrokken bij De Beursvloer, een handelsplatform voor actieve beurshandelaren. IEX Premium

Naast de bovengenoemde optietips worden op IEX Premium vele bekende en minder bekende aandelen fundamenteel en technisch geanalyseerd. Daarnaast krijgt u kooptips, tweewekelijks het vernieuwde IEX Magazine en kunt u de portefeuille van de IEX Beleggersdesk volgen. LEES ALLES OVER PREMIUM PS: Let wel: het beleggen dan wel handelen met opties vereist een specifieke kennis: we veronderstellen bij het geven van de tips dat die kennis aanwezig is. Zo niet, laat u dan eerst goed voorlichten en/of lees de artikelen die Pierino Ursone hierover op IEX.nl publiceerde.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.