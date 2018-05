Positief, maar Heijmans meldt alleen geen precieze omzet- en winstcijfers. De CEO zegt:

De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af. Waar we de afgelopen jaren steeds te maken hadden met een matig eerste kwartaal, zien we nu een positief onderliggend resultaat.

De orderportefeuille is toegenomen, waarbij de nieuwe intake voldoet aan de aangescherpte risicomaatstaven. Verscherpte aandacht bij orderintake blijft cruciaal om de stap te kunnen maken naar structurele winstgevendheid.

Trading update: Heijmans positief van start in 2018 https://t.co/lxFc5ehVdh pic.twitter.com/eXu8pG5SmP — Heijmans (@heijmansnl) 16 mei 2018

De brede markt ligt er redelijk onveranderd bij na een rood Wall Street gisteren. Wat vooral opvalt is dat de dollar blijft aantrekken - vannacht 1,181 op het bord. Goed voor de winsten van de AEX-bedrijven en dat zou een nieuwe top boven 572,81 kunnen opleveren. Het is niet ver meer, ruim een procent.

De rentes dalen nu wel een basispuntje na die heuse rally gisteren. Olie zakt ook iets.

De Chinese chipproducent SMIC heeft naar verluidt een overeenkomst getekend met ASML over de aanschaf van een productiemachine ter waarde van ruim €100 miljoen. Het zou gaan om een vernieuwend EUV-apparaat.

De Franse staat zou zijn belang in Air France-KLM moeten verkopen. Dat zegt Jean-Marc Janaillac, die dinsdag vertrok als topman van het luchtvaartbedrijf, in een interview met tijdschrift L'Obs.

Repsol heeft geen ambitie meer om te groeien in olie en gas. Daarmee zet het energiebedrijf een eerste stap in de wereldwijde overgang naar schonere energie, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

ABN Amro: naar hold van buy en naar €26,50 van €27,50 - ING

Wereldhave: naar reduce van hold en naar €30 van €44 - HSBC

Euronext: naar €62 van €60 - KBW

De agenda is lekker vol, maar zo heel veel interessants is er niet te doen. Het Japanse BBP is al door op een teleurstellende -0,2% op kwartaal- en -0,6% op jaarbasis. De Duitse inflatie doet de verwachte 0,0% op maand- en 1,6% op jaarbasis.

01:50 Japan BBP Q1

06:30 Nederland detailhandelsverkopen apr

07:00 Ageas Q1-cijfers

08:00 TIE Kinetex Q1-cijfers

08:00 SnowWorld Q1-cijfers

08:00 Heijmans Q1-cijfers

08:00 Duitsland CPI apr

08:00 Telecom Italia Q1-cijfers

09:00 Brunel €0,15 ex-dividend

11:00 EU CPI apr 0,3%

14:00 Avantium AVA

14:00 Ctax AVA

14:00 AND AVA

14:00 VS bouwvergunningen apr

14:00 Macy's Q1-cijfers

15:15 VS industriële productie apr 0,5%

16:30 VS: wekelijkse olievoorraden

22:00 Cisco Q1-cijfers

#Detailhandel zet 1,5% meer om in maart dan in maart 2017. Meer op: https://t.co/2viGFzqexm pic.twitter.com/xMqGukGy13 — CBS (@statistiekcbs) 16 mei 2018

Want Whole Foods discounts like half-priced halibut and a pound of organic strawberries for $2.99? You'll need Amazon Prime. https://t.co/Lg2AFu6jdT — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 mei 2018

North Korea says may reconsider summit with Trump, suspends talks with South https://t.co/OqB6cQr3K6 — Reuters Top News (@Reuters) 16 mei 2018

Falling off a cliff? During the last couple of months, emerging currencies have dropped more than 7% against the #USD! pic.twitter.com/UhXtWqwv4b — jeroen blokland (@jsblokland) 16 mei 2018

U.S. lawmakers push back on Trump talk of helping China's ZTE https://t.co/V3sYZIard6 pic.twitter.com/lpk75lHPSa — Reuters Top News (@Reuters) 16 mei 2018

Italiaanse regeringspartijen willen dus 250 miljard euro Italiaanse staatsschuld laten betalen door de andere eurolanden.

Het QE opkoopbeleid leidt zo tot een enorm conflict https://t.co/yCnLV3NVrq — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 16 mei 2018

Tesla is one step closer to establishing its first gigafactory outside the U.S. https://t.co/yUij6qbs7B via @tictoc pic.twitter.com/yCKvOXeR8r — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

Philip Morris’ ability to harvest user data could give its iQOS smoking device remarkable power - @specialreports gets inside the machine: https://t.co/HB1yrlDMZn pic.twitter.com/v8Yb7HSaDR — Reuters Top News (@Reuters) 16 mei 2018

China’s WeChat weighs banker-friendly messaging https://t.co/9m3hFZ5lCU — Financial Times (@FT) 16 mei 2018

Hedge funds piled into Facebook more than they did any other stock in Q1 https://t.co/SfoVWah9Yu — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 15 mei 2018

Eindelijk loongroei in Japan. Moeten naar 97 terug voor hogere groei. Zie ook column uit dec https://t.co/XVUsICzSZG pic.twitter.com/4uhTlhtylh — Corne van Zeijl (@beursanalist) 16 mei 2018

