Aandelen doen niet veel vandaag. De actie zit bij de dollar en de rentes. De Amerikaanse munt beweegt deze dag tussen 1,193 en 1,183 ten opzichte van de euro en de munten van emerging markets dalen nog harder. Een directe trigger is er niet, deze markten zijn al langer in beroering.

Moet u die rentes eens zien:

Wat aandelen betreft, lijkt het wel alsof ze weer in de 2016 en 2017 modus zitten: tergend langzaam omhoog. Maar wel omhoog! De AEX stijgt deze maand al negen dagen, waar één dagje rood tegenover staat. Zien we niet vaak.

#AEX staat nog maar 1,3% onder jaartop 572,81. Goed is te zien dat we midden in ex-dividendseizoen zitten, want AEX herbeleggingsindex geeft met alweer een all time op 1861,04 rondjes op het terras pic.twitter.com/MBNYgpMkEt