Het is echt veel makkelijker om aan de long-kant te verdienen. Koersen hebben de neiging te stijgen, met name als je het dividend meetelt. Je kunt natuurlijk de markt proberen te bespelen met anonieme geruchten of bogus-adviezen, maar laten we het daar maar even niet over hebben.Teun Teeuwisse doet natuurlijk nuttig werk, maar ik zou zeggen doe het op de manier van Okkerse, door via het uitsluiten van waarschijnlijke underperformers bovengemiddeld rendement te (proberen te) behalen. Ik vind short selling grenzen aan oplichting, je verkoopt wat je niet hebt, of wat je geleend hebt. Een sappig verhaal over (o.a.) de Volkswagen short squeeze door Porsche: www.nytimes.com/2008/10/30/business/w...