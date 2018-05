TA: Zwakke euro steunt AEX

De Nederlandse beurs is nog steeds opwaarts gericht. We zien nog geen signalen van topvorming en we naderen alweer de top van eerder dit jaar.

De euro/dollar is na enkele dagen herstel weer neerwaarts gedraaid. Ook dat is positief voor de Europese aandelenmarkten.

AEX-index



De AEX index blijft opwaarts gericht. Wel naderen we alweer de weerstand rond 572,81 punten (de top 23 januari). Deze is nu nog circa 1,5% van ons verwijderd.

We moeten rond dit niveau alert zijn voor eventuele topvorming, veroorzaakt door winstnemers.

We handhaven een positieve visie zolang de AEX-index het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Steun ligt er onder andere rond de 557 punten (de rode stippellijn).



Nederlandse rente



De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarkt rente beweegt nog steeds in een zijwaartse bandbreedte tussen de steun van 0,61% en de weerstand rond 0,80%.

Wel lijkt er een hogere bodem te worden gevormd, wat een eerste verbetering signaleert.

Een aanval op de weerstand lijkt wederom ingezet. Pas bij een uitbraak boven de weerstand van 0,80% komt er ruimte vrij voor meer stijging.

EUR/USD



De euro/dollar-koers blijft zwak. We zagen een paar dagen herstel, maar dit laat een lagere koerstop achter op de grafiek.

Zolang de dalende trend intact blijft, kijken we neerwaarts. Het eerste koersdoel ligt rond 117,14 (de bodem van 21 november 2017).

Op de lange termijn grafiek zien we dat de EUR/USD koers dus een lagere top vormde onder het 200-daags gemiddelde. Dit duidt op een zwakke technische conditie voor EUR/USD.

Na een doorbraak onder de korte termijn steun van 117,14 wordt 115,55 het volgende neerwaartse koersdoel. Hier liggen meerdere oude koerstoppen en bodems van de afgelopen jaren.