Tja, er waren wat bedrijven waar de handel op fors lager ingezet had, en, toen vielen de cijfers wat mee, en, lukte het drukken niet meer, dus stegen die aandelen, met veel omzet.

Omzet is weer weg, het is Mei, en nu worden die aandelen weer moedig omlaag gebracht, zonder omzet.

Hoor je IEX niet over....