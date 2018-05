Fondsenrondje: Kruipen

En of het een mooie lentemaand is:

Openingsverlies weg, ofwel in mei is de #AEX blij pic.twitter.com/lADqsXPPFY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 mei 2018

Leuk, onze vrienden van de Heijmans haken ook meteen op het thema in. Morgen cijfers en het aandeel stijgt op de maat van de stampende heimachines:

"Wil je als bouwer iets doen voor natuur, borg dat dan in de ontwerpfase. Dan kost het weinig geld en voeg je de meeste waarde toe.” Ecoloog Albert Vliegenthart van @vlinderNL vertelt hoe infrastructuur een insectenparadijs kan worden: https://t.co/wtp9y92ImI pic.twitter.com/zkCk2czwWV — Heijmans (@heijmansnl) 15 mei 2018

Tot zo ver de bloemetjes en de bijtjes, de lieslaarzen kunnen alweer aan. Zowel het Duitse als ons BBP over Q1 vallen tegen. Dit zijn cijfers over Q1 dus, met de Duitse ZEW Index om 11:00 uur en de Amerikaanse New York Fed Index om 14:30 uur weten we hoe sprankelend mei is.

marktoverzicht

Veel impact hebben die BBP's niet op de breeeeede markt.

Alle Europese indices staan om en nabij het nulpunt.

De Amerikaanse futures dippen iets.

De volatiliteit houdt zich gedeisd.

De Europese rente stijgen (AAA's) of dalen (brandhout) een basispuntje. De Amerikaanse dikt er drie aan.

De dollar is per saldo gestegen tot ruim 1,19.

Olie kruipt omhoog.

Is er op het Damrak nog wat te doen?

Strikt genomen is Euronext een Frans aandeel, maar vooruit. We betalen er allemaal aan mee. Aandeel stijgt nu +1,7%:

Beursbedrijf #Euronext heeft blow-out Q1-cijfers door marktonrust. Te zien is dat beleggers daar al in Q1 op anticipeerden. Voorlopig verwachten ze minder Q2? Kan ook zijn dat aandeel beetje duur is geworden #AEX pic.twitter.com/dsa7U6VGV9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 mei 2018

Hier onze officiële recensie:

Probiodrug wordt met 4% beloond op haar Q1-kasgeldverbrandingscijfers.

Atrium doet niks op haar Q1's.

Dit zijn de adviezen van vandaag. Met name Kendrion laat zich dit geen twee keer zeggen:

ABN Amro: naar €26,50 van €26 - JP Morgan

OCI: naar €26 van €25 - Berenberg

ASML: start met marketperform en $175 - Cowen & Co

Kendrion: buy en €45,50 - Berenberg

Valt er verder nog iets op?

Aegon is stijger van de dag: Amerikaanse rente?

Unilever opende fors lager, maar trekt bij. Er is geen nieuws of reuring bij peers.

ArcelorMittal krijgt misschien een tikje mee van ThyssenKrupp: -2,5%.

Commerzbank en Credit Agricole stijgen aardig op hun Q1's en wellicht dat daarom ABN Amro en ING ook aardig doen.

Hé, komt Besi weer los?

Easyjet stijgt op Q1's en daar zijn ze bij Air France-KLM niet blij mee?

Ik zie niet waarom Vastned zo slecht ligt.

