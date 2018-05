Die Chinezen, die Chinezen.......



Ze zijn en blijven een groot gevaar voor mijn portefeuille. Plots nemen ze toch het voortouw in diverse branches. Ooit veel geld verloren aan de zonnepanelen-bedrijven , waarbij de Chinese bedrijven de Europese volkomen wegconcurreerden. Hetzelfde gebeurde met staaldraad in miniform bij Bekaert. En vandaag, zojuist het bericht van het Duitse Merck KGaA dat de LCD een flinke dreun krijgt.....



Ik houd mijn hart vast voor ook totaal andere sectoren als bijvoorbeeld Umicore. In mijn ogen kunnen de Chinezen dat ook , plots, gaan overtroeven.



Beleggen is best moeilijk en heel benieuwd wat vandaag de koers van Merck KGaA gaat doen. Weer terug naar de 74 E ? Stond gisteren 85 E. Diporder ingelegd, maar dat is voor beleggers met een sterk hart.



