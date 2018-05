Verhip, de Dow Jones staat zelfs al op acht. Zo ongemerkt gaat het weer. U wel? Ik had het tenminste helemaal niet in de gaten. Maar liefst zeven dagen op rij stijgt de AEX al. Net zo fnuikend als in 2016 en 2017, maar uiteindelijk wel dikke winsten.

Die kleine bewegingen en percentages hebben wel een belangrijke eigenschap op de beurs. Denk aan kosten en dividend die op lange termijn uiteindelijk het verschil maken. Enfin, eerst vandaag maar. De futures duiden er momenteel niet op dat het zo maar even acht AEX stijgingsdagen op rij worden.

Er is een lelijke tegenvaller voorbeurs. Troost u dat het een oud cijfer is: januari tot en met maart. Vandaag zijn er de eerste cijfers over mei met Duitse ZEW Index en New York Fed Index.

Duits BBP cijfer over Q1 valt tegen pic.twitter.com/pYPC9iDikD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

Alles rood, maar de uitslagen vallen mee.



De omzet van Euronext ging in Q1 met bijna 16% omhoog tot €146,7 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam met een kwart toe tot €88,2 miljoen. De operationele winstmarge werd verbeterd tot 60,1%, van 55,7% een jaar eerder.

Probiodrug had eind maart nog 9,3 miljoen euro in kas. Eind vorig jaar werd nog een kaspositie van €10,3 miljoen gemeld. In de verslagperiode werd geen omzet in de boeken gezet en kwam het verlies uit op €1,5 miljoen.

Atrium zette in Q1 een bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken van €41,4 miljoen. Dat was een jaar eerder nog €39,8 miljoen. De netto huurgroei steeg met 4,1% tot €32,5 miljoen.

AMG neemt een fabriek voor de verwerking van lithium in Brazilië in gebruik. Daarmee kan de metalenspecialist met een notering aan de beurs in Amsterdam 90.000 ton lithiumconcentraat per jaar produceren.

Een ongeluk komt nooit alleen, alweer tegenslag voor het aandeel Boskalis:

ABN Amro: naar €26,50 van €26 - JP Morgan

ASML: start met marketperform en $175 - Cowen & Co

OCI: naar €26 van €25 - Berenberg

Kendrion: buy en €45,50 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda dan met veel cijfers en macro's. Het Duitse BBP is door op 0,3% en de Chinese industriële productie is 7,0% op jaarbasis. Ons BBP is er straks en let op Amerikaanse detailhandelsverkopen. De New York Fed Index en ZRW Index zijn de eerste voorlopende indicatoren over mei.

04:00 China industriële productie apr 6,3% YoY

07:00 Probiodrug Q1-cijfers

07:00 Atrium Q1-cijfers

07:00 Euronext Q1-cijfers

07:00 Allianz Q1-cijfers

07:00 Credit Agricole Q1-cijfers

07:00 Merck Q1-cijfers

07:00 Commerzbank Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q1 0,4% QoQ

08:00 RWE Q1-cijfers

08:00 ThyssenKrupp Q1-cijfers

08:45 Frankrijk CP apr 0,1%

09:30 Nederland BBP KW1

11:00 Duitsland ZEW Index mei -8,2

11:00 EU BBP Q1 0,4% QoQ

14:30 VS detailhandelsverkopen apr 0,5%

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index mei 16,0

16:00 VS bedrijfsvoorraden mrt 0,2%

16:00 VS NAHB huizenmarktindex mei 69,0

234 Chinese aandelen gaan de MSCI Emerging Markets Index in, niet The World Index zelf:

MSCI to add Chinese A-shares to flagship index https://t.co/vwHUjTsR94 — Financial Times (@FT) 15 mei 2018

Faites vos jeux:

Investors see big oil surge, but physical markets suggest caution https://t.co/ypISq8s06R — Reuters Top News (@Reuters) 15 mei 2018

Niemand weet hoe betrouwbaar de cijfers zijn:

Soft China April investment, retail sales suggest economy losing steam https://t.co/Me0xCKVJoR pic.twitter.com/NzO8je2LBg — Reuters Top News (@Reuters) 15 mei 2018

Ja, Amerikanen mogen voortaan legaal gokken op sport:

Gaming investors eye jackpot from U.S. sports betting ruling https://t.co/JVQjOiBjld pic.twitter.com/iCstP3X92m — Reuters Top News (@Reuters) 15 mei 2018

Race to the bottom:

Seattle passes scaled-back tax on Amazon, big companies https://t.co/NxYKH1Tzx7 — Reuters Top News (@Reuters) 15 mei 2018

Inflatie is eigenlijk strikt persoonlijk:

Inflation numbers have different meanings in the U.S. and Europe, thanks to different treatments of housing and health care https://t.co/LTqUWuPjl7 — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 mei 2018

