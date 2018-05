Update 09:30 uur: Boskalis

Dag Boskalis...

#Boskalis verliest op 31 mei haar plek in de MSCI indices.https://t.co/TDPGLmzirj — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 15 mei 2018

Update 09:30 uur: Nederland

Net als de Duitsers een tegenvallertje, maar wel groei:

Het bbp groeide afgelopen kwartaal met 0,5 procent. Dat is te danken aan de hogere consumptie door huishoudens en aan de investeringen. Lees er alles over op: https://t.co/gnRo4jzUdw pic.twitter.com/VHv8STeTeY — CBS (@statistiekcbs) 15 mei 2018

Het Nederlandse BBP-cijfer is uit en is slechter dan verwacht pic.twitter.com/NSrqfKuOMT — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

Update 09:20 uur: Tussendoortje

Update 09:10 uur: Kaspersky

De Nederlandse staat stopt met het gebruik van Kaspersky anti-virus software:

Dutch government to phase out use of Kaspersky anti-virus software https://t.co/vPiE0BvDBc — Toby Sterling (@lbsterling) 15 mei 2018

Update 08:50 uur: Staken

Had ook Air France kunnen zijn...

Update 08:40 uur: Duitsland

Een Duitser over het tegenvallende Duitse BBP cijfer:

Ouch! #Germany had a sluggish start to the year as trade losing momentum and domestic demand not strong enough to fill the void. Q1 came in at 0.3% QoQ below expected 0.4% and down from 0.6% in Q4 2017. Weakest econ performance since Q3 2016. https://t.co/fBXnqIWVHl pic.twitter.com/aAHVfKdXMw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Vodafone

Nieuwe CEO voor Vodafone:

JUST IN: Vodafone is to have a new CEO, with Nick Read succeeding Vittorio Colao https://t.co/rVQD9uydQu pic.twitter.com/XimHqgpdX3 — Bloomberg (@business) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: PostNL

Telegraaf met een verhaal over de ACM dat PostNL terugfluit:

Update 08:00 uur: Duitsland BBP

Het Duitse BBP cijfers is een flinke tegenvaller:

Duits BBP cijfer over Q1 valt tegen pic.twitter.com/pYPC9iDikD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

EUR/USD krijgt ook meteen een tik:

Inderdaad pic.twitter.com/QxHjWJpVxn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ABN Amro: naar €26,50 van €26 - JP Morgan

OCI: naar €26 van €25 - Berenberg

ASML: start met marketperform en $175 - Cowen & Co

#Kendrion rated Buy at Berenberg , PT € 45.50 — Rein Schutte (@reinschutte) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Euronext

Goedemorgen, hier zijn de Q1-cijfers van Euronext:

Euronext reports in Q1 2018 the best quarter in EBITDA margin since its IPO by increasing its operational leverage and revenue capture from market volatility https://t.co/Y4r1YVBKdt pic.twitter.com/H5rVMd18s8 — Euronext (@euronext) 15 mei 2018