Update 14:10 uur: Energie

Geprojecteerde lijntjes zijn altijd recht. Gerealiseerde zijn dat nooit. Enfin, oordeelt u zelf. Zou leuk zijn als een keer het IEA, een bank, oliebedrijf of misschien wel milieus-organisatie een keer met te verwachten yields voor beleggers op deze termijnen komt.

In our central World Energy Outlook scenario, natural gas overtakes coal in global capacity by 2030, while solar PV overtakes wind power by 2025 https://t.co/ENVwxuXQb1 pic.twitter.com/IEJlgzBukz — IEA (@IEA) 15 mei 2018

Update 14:00 uur: Aandeelhoudersvergadering Air-France-KLM

Gezelligheid kent vast geen tijd op de AVA van... Laten we maar geen flauwe grappen maken, de situatie is ernstig en kost heeeeel veeeeel geld. Yteke van DFT is uw kundige (en uitgesproken) gastvrouw ter plaaste.

Tweets door @ytekedejong

Update 13:55 uur: It's the dollar, dummy?

De dollar trekt ook ineens een halve cent aan ten opzichte van de euro. De reden is ons vooralsnog onduidelijk.

En de #dollar? Die stijgt. Op papier is dat goed voor onze dollar-gevoelige aandelen en beurs en vandaag is dat ook zo in de praktijk: #AEX +0,3% nu pic.twitter.com/PnUwNAUWgj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 mei 2018

Wel is het sowieso een woelig valutadagje. Voor deze ene keer haalt Zero Hedge ons blog:

Just another day in emerging markets pic.twitter.com/O208EquvyC — zerohedge (@zerohedge) 15 mei 2018

De daling van de Turkse lira is eenvoudig te duiden. De Turkse president zegt op Bloomberg dat hij zich intensiever met de monetaire politiek wil bezig houden.

Dus dat wordt weer een polsbandje in Alanya vakantie dit jaar?

Vacation in Turkey is getting cheaper pic.twitter.com/IlOj87or8U — Russian Market (@russian_market) 7 mei 2018

Nog twee mooie spotprenten van het onvolprezen Hedgeye!

Update 12:45 uur: Microsoft

Een nieuwe all time high gisteren in Microsoft:

What $100 in #Microsoft has done since the IPO. Including dividends reinvested $MSFT pic.twitter.com/y8m9yo3BIl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

Update 12:20 uur: Air France KLM

Ik kon het niet laten:

Als mijn naam Picasso was geweest, dan had ik deze grafiek van #AirFranceKLM "Stakende Franse piloot in een dalende wig" genoemd :-) pic.twitter.com/taXmhsaxdq — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

Update 12:10 uur: Bitcoin

Want ja, waarom ook niet. Overigens iedereen veel succes die examens heeft. Er zullen er hier wel niet zo veel rondhangen. Tussen je 16e en 18e zijn er toch wat andere zaken belangrijker dan beleggen :-)

Nu we het toch over bitcoin en crypto hebben, kijk nu eens wat Bloomberg heeft. Een crytpominer gaat naar de beurs.

Bitcoin mining rig maker Canaan Creative is filing for a $1 billion IPO, sources say https://t.co/VDezYNXULH pic.twitter.com/DSHLzudEnT — Bloomberg Crypto (@crypto) 15 mei 2018

Update 12:10 uur: Home Depot

De Q1-cijfers van Home Depot zijn uit. Meer winst uit minder omzet, dat is het verhaal. De koers zakt in de handel voorbeurs 1,6%:

Home Depot Q1 18 Earnings Results:

EPS: $2.09 (Estimate: $2.06)

Revenue: $23.9 B (Estimate: $25.23 B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 15 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/kILsxikhoL — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 mei 2018

Update 11:30 uur: Colruyt

Bij de Zuiderburen op de beurs doet supermarktketen Colruyt...

Colruyt koopt zichzelf in ijltempo op https://t.co/dlX0Or4aWV — De Tijd (@tijd) 15 mei 2018

Update 11:00 uur: EU

Eurostat met de cijfers over de industriële productie in de eurozone:

Update 10:45 uur: VK

Intussen in het VK:

There's positive news on Britain's wage growth but productivity has fallen, which means any rise in salaries risks pushing up inflation https://t.co/80YWmPr9S6 pic.twitter.com/KSjrDrypay — Bloomberg (@business) 15 mei 2018

Update 10:30 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Samen met @PhilipsNL Chief Innovation Officer Jeroen Tas luiden Chantal van der Velde en Graciëlla van Hamersveld de gong. De co-founders van @ClosureNL hebben onlangs de jaarlijkse Philips Innovation Award gewonnen. https://t.co/tcAUTem1yH pic.twitter.com/I1CpXiZuTO — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 15 mei 2018

Update 09:30 uur: Boskalis

Dag Boskalis...

#Boskalis verliest op 31 mei haar plek in de MSCI indices.https://t.co/TDPGLmzirj — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 15 mei 2018

Update 09:30 uur: Nederland

Net als de Duitsers een tegenvallertje, maar wel groei:

Het bbp groeide afgelopen kwartaal met 0,5 procent. Dat is te danken aan de hogere consumptie door huishoudens en aan de investeringen. Lees er alles over op: https://t.co/gnRo4jzUdw pic.twitter.com/VHv8STeTeY — CBS (@statistiekcbs) 15 mei 2018

Het Nederlandse BBP-cijfer is uit en is slechter dan verwacht pic.twitter.com/NSrqfKuOMT — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

Update 09:20 uur: Tussendoortje

Ik vond deze vergelijking wel erg grappig. Ik weet niet of u wel eens een Bud Light of een Coors Light heeft geprobeerd, maar sjonge wat is dat ranzig spul :-)

legalizing sports gambling with nothing but baseball on the horizon for months is like ending prohibition but all you can drink is coors light — DL (@davelozo) 14 mei 2018

Update 09:10 uur: Kaspersky

De Nederlandse staat stopt met het gebruik van Kaspersky anti-virus software:

Dutch government to phase out use of Kaspersky anti-virus software https://t.co/vPiE0BvDBc — Toby Sterling (@lbsterling) 15 mei 2018

Update 08:50 uur: Staken

Had ook Air France kunnen zijn...

Update 08:40 uur: Duitsland

Een Duitser over het tegenvallende Duitse BBP cijfer:

Ouch! #Germany had a sluggish start to the year as trade losing momentum and domestic demand not strong enough to fill the void. Q1 came in at 0.3% QoQ below expected 0.4% and down from 0.6% in Q4 2017. Weakest econ performance since Q3 2016. https://t.co/fBXnqIWVHl pic.twitter.com/aAHVfKdXMw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Vodafone

Nieuwe CEO voor Vodafone:

JUST IN: Vodafone is to have a new CEO, with Nick Read succeeding Vittorio Colao https://t.co/rVQD9uydQu pic.twitter.com/XimHqgpdX3 — Bloomberg (@business) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: PostNL

Telegraaf met een verhaal over de ACM dat PostNL terugfluit:

Update 08:00 uur: Duitsland BBP

Het Duitse BBP cijfers is een flinke tegenvaller:

Duits BBP cijfer over Q1 valt tegen pic.twitter.com/pYPC9iDikD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 mei 2018

EUR/USD krijgt ook meteen een tik:

Inderdaad pic.twitter.com/QxHjWJpVxn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ABN Amro: naar €26,50 van €26 - JP Morgan

OCI: naar €26 van €25 - Berenberg

ASML: start met marketperform en $175 - Cowen & Co

#Kendrion rated Buy at Berenberg , PT € 45.50 — Rein Schutte (@reinschutte) 15 mei 2018

Update 08:00 uur: Euronext

Goedemorgen, hier zijn de Q1-cijfers van Euronext:

Euronext reports in Q1 2018 the best quarter in EBITDA margin since its IPO by increasing its operational leverage and revenue capture from market volatility https://t.co/Y4r1YVBKdt pic.twitter.com/H5rVMd18s8 — Euronext (@euronext) 15 mei 2018