Slot: Apart dagje

Deze mevrouw kent u vast niet.

My first outdoor run since my Crohn’s flare started last October! I’ve been doing gym classes but lost my confidence with going outside in case I needed loo! Found that confidence today. Gorgeous day too and I do live in a beautiful location. #Crohns pic.twitter.com/mAztE94v3k — Lisa Colcutt (@colcuttshopper) 13 mei 2018

Het Galapagos forum kent haar wel. Ze doet blijkbaar mee aan een van de medicijntesten van Galapagos en kan zich in een warm bad aan belangstelling van die kant verheugen. Een dergelijk staaltje forum- en social media gebruik kende ik nog niet. Dit is nog eens uitputtende aandelen-research! Waarvan akte.

Of dit ook de koersstijging van Galapagos vandaag verklaart, is een ander verhaal. Nieuws is er in ieder geval niet. Er was wel een turbostoring.

AEX +0,2% suggereert weer een saaie beursdag, maar schijn bedriegt wel een beetje.

Beursdag om snel te vergeten in Europa

De VS stijgt wel wat, misschien door de dalende dollar?

Of moet ik zeggen stijgende euro? Er was namelijk vandaag een klein bommetje op de obligatie- en valutamarkt. Bitte Holger, de grafiek

#Euro inches higher towards 200d MA on hawkish ECB spin: ECB's Villeroy said end QE near after which ECB will give guidance on hikes. pic.twitter.com/8lXsi8Fel3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 mei 2018

En daar ging vastrentend even helemaal los van, its raining cats, dogs and basispunten zeggen de Britten dan. Verder ziet u olie toch weer stijgen.

Beursplein 5

ABN Amro rapporteert goede Q1's, maar de opgehoogde stroppenpot en onduidelijkheid over toekomstig dividend en aandeleninkoop wegen veel zwaarder. U hebt de keuze uit twee stukjes bij ons:

ABN Amro voert voorzieningen op #ABNAMRO https://t.co/x5oRUCI0No — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 14 mei 2018

ASML trekt rap bij, maar bij ASMI en Besi dampt de koudwatervrees nog van de grafieken van

Dan OCI! DeGroof Petercam verhoogt het koersdoel en als IEX Premiumlid hebt u de winst natuurlijk al in de tas zitten. Van vrijdag:

De AMX Usual Suspect Club - Air France-KLM, Fugro, Arcadis en SBM Offshore - stonden vanochtend nog onderaan met minnen, maar zie wat er allemaal weer mogelijk is op de beurs. BAM en TomTon horen ook bij deze club, maar die springen er niet uit vandaag

HelloFresh stijgt 8% op Q1's in Frankfort, maar Takeaway kan er niet zoveel mee

ICT genoot van middag zichtbaar van het mooie weer. Stijging is niet te duiden

Hoe ver moet Beter Bed nog dalen? Sjongejongejonge...

Genoteerd aan de Nasdaq, maar wel een Nederlands bedrijf. Het NXP-spel kan weer beginnen?

Herhaling van vanochtend: voor de koerstijging van Kiadis tenslotte moeten we bij DFT zijn? Dat schrijft:

Topman Arthur Lahr van Kiadis Pharma heeft er vertrouwen in dat zijn medicijn Atir101 volgend jaar op de Europese markt wordt toegelaten. Dat zou goed nieuws zijn voor zowel leukemiepatiënten als aandeelhouders van het Amsterdamse biotechbedrijf.

Prettige avond. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.