Fondsenrondje: Flauw

Is het de verhoogde stroppenpot, de onduidelijkheid over dividend en terugkoopprogramma, zijn het de cijfers zelf, of zijn het de financiële ratio's? Misschien wel van alles wat bij ABN Amro.

In ieder geval krijgt ABN een gevoelige tik op haar neus voor haar Q1's. KBC Securities en ING vinden de bank een beetje... Lui?

Kan ook aan mij liggen, maar ik lees dat een beetje tussen de regels door. Martin van de IEX Beleggersdesk vindt de onderliggende cijfers wel goed:

VEON heeft ook cijfers en die maken weinig los. Laten we eerlijk zijn, dit is niet het aandeel waar we iedere dag met z'n allen als eerste naar kijken. Het staat nu een jaar genoteerd in Amsterdam en lieve help, er is 40% af. Oef.



Marktoverzicht

Lieve help II, er is vrijwel geen koers die echt beweegt op de brede markt. Zelden ik heb zo'n volkomen zinloos fondsenrondje zitten tikken als nu. Paar dingetjes dan.

De rentes stijgen twee basispunten, dat is alles.

Aandelen zijn niet voor- of achteruit te braden.

De dollar staat net onder 1,20.

Olie daalt wat. That's it.

Op het Damrak zijn ook maar een paar fondsen die significant bewegen zoals dat zo mooi heet. Eerst de ietwat eenzijdige adviezen van vandaag:

ArcelorMittal: naar €37 van €35 - Jefferies

ArcelorMittal: naar €39 van €37 - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar buy van hold en naar €35 van €30 - S&P

ArcelorMittal: naar €33 van €31 (hold) - Independent Research

Verder:

Galapagos is eigenlijk de enige echte beweger in de AEX. Er is geen nieuws en op het forum is er maar één onderwerp: de turbo's doen het niet.

Philips Lighting herstelt wat op die kleine Chinese (!) overname.

Air France-KLM is niet erg onder de indruk van de uitspraken van de KLM CEO gisteren, dat een breuk ondenkbaar is.

Technische uitbraak OCI...? Nieuws is er in ieder geval niet.

HelloFresh zet in Frankfurt +8% op het bord op fonkelfrisse Q1's. Takeaway reageert als de lachende boer met kiespijn.

Voor de koerstijging van Kiadis moeten we bij DFT zijn. Dat schrijft:

Topman Arthur Lahr van Kiadis Pharma heeft er vertrouwen in dat zijn medicijn Atir101 volgend jaar op de Europese markt wordt toegelaten. Dat zou goed nieuws zijn voor zowel leukemiepatiënten als aandeelhouders van het Amsterdamse biotechbedrijf.



