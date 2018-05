Investeer in de Nederlandse particuliere woningmarkt

De Woningwaarde Vastgoed Obligaties van Thuisborg Finance B.V. zijn bedoeld voor investeerders die willen beleggen in de prijsontwikkeling van de Nederlandse particuliere woningmarkt.

- advertorial -

Met de aangetrokken gelden worden hypotheekvrije, goed verkoopbare en langjarig verhuurde woningen aangekocht. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het verzilveren van woningen, in de begeleiding van zowel huurders als investeerders en in onze website als digitaal platform met alle daaraan gekoppelde dienstverlening.

Thuisborg gelooft in de Nederlandse huizenmarkt, in langjarig verhuurd vastgoed en in verantwoord beheer daarvan.

Thuisborg Woningwaarde Vastgoed Obligaties

U wilt op uw vermogen meer rendement halen. U kunt met een deel daarvan veilig profiteren van de Thuisborg Woningwaarde Vastgoed Obligaties.

Wij bieden u een tweetal Vastgoed Obligaties aan met keuze in looptijd en een aantrekkelijke rendementsvergoeding van minimaal 5% tot 7%. Of meer! Daarnaast wordt de uitkering per kalenderkwartaal uitgekeerd.

Bezoek onze website en lees meer over onze visie, de werkwijze en het rendement. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de effecten minder flexibel zijn en meer risico opleveren dan het sparen via een bank, is het verstandig om een voldoende groot gedeelte van uw vermogen voor sparen in plaats van investeren aan te wenden.

Ga voor de kenmerken van de Thuisborg Vastgoed Obligaties naar: https://thuisborg.nl/vastgoed-obligaties.